La Unión Europea pisa el acelerador para cerrar los detalles de su nueva misión militar en el mar Rojo. La operación, que tendrá como objetivo responder a los ataques de los rebeldes hutíes contra los mercantes que transitan por la zona, ya tiene nombre 'Aspides' en referencia al término griego ‘escudo’ o protección. Si los planes se confirman podría ponerse en marcha, tal y como avanzó hace unas semanas el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el próximo 17 de febrero.

"Será decidida, estoy seguro. No todos los Estados miembros quieren participar, pero espero que nadie obstruirá. Los que no quieren participar solo tienen que ponerse de lado", ha dicho a su llegada a la reunión informal de ministros de defensa de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Es el caso de España (que lidera la operación Atalanta antipiratería en el mar Índico) que ya ha avanzado que no participará en la nueva misión, aunque que "no tiene ningún inconveniente", según explicaron hace unas semanas fuentes diplomáticas europeas, en que se ponga en marcha. De hecho, son varios los países que han confirmado su intención de participar. Es el caso de Bélgica, Italia, Francia o Alemania.

Borrell espera que los Veintisiete validen la misión este miércoles y que el encuentro informal sirva para decidir qué países participarán, quien asumirá el mando, dónde estará ubicado el cuartel general y qué medios navales aportará cada participante. Según los cálculos de los expertos se necesitarán al menos tres fragatas. El alto representante para la política exterior y de seguridad de la UE también ha puesto además fecha para el lanzamiento de la misión: 17 de febrero, dos días antes de la reunión de ministros de exteriores.

Operación Aspides

Tal y como avanzó hace dos semanas, el objetivo será escoltar a los buques comerciales que atraviesan el mar rojo y defenderlos de los ataques con misiles de los rebeldes hutíes. “La operación tiene nombre, ‘Aspides’. Significa protección y ese es el objetivo: proteger barcos, interceptar ataques, no participar en ningún tipo de acción contra los hutíes. Solo bloquear sus ataques contra los buques”, ha precisado.

Es decir, no se lanzarán ataques desde las fragatas europeas contra territorio yemení pero la protección de la navegación en la zona se ha convertido en una absoluta prioridad para los Veintisiete. “Muchas empresas europeas nos han pedido que hagamos algo porque su modelo de negocio está sufriendo mucho debido al aumento de los costes por tener que dar la vuelta por Sudáfrica(y rodear) hasta Europa. Está afectando a los costes, precios e inflación. Es un esfuerzo natural evitar ese riesgo”, ha dicho sobre una misión "importante".

Proyectiles para Ucrania

Los ministros de defensa no solo hablarán de la misión en el Mar Rojo. También de Ucrania y de la ayuda militar al país durante una sesión restringida en la que Borrell espera que se pongan sobre la mesa las aportaciones de cada Estado miembro materia de munición y sus compromisos para el año. “Es importante clarificar la situación y saber dónde estamos y dónde estaremos en marzo y para finales de año”, ha explicado sobre la necesidad de tener “un claro entendimiento” sobre qué ha aportado cada país y cuáles son las necesidades exactas de Kiev. Para ello hablarán por videoconferencia con el ministro de defensa ucraniano, Rustem Umerov.

En todo caso, el jefe de la diplomacia europea ya ha avanzado que Ucrania necesita “más munición” para hacer frente al “desequilibrio” entre la capacidad de fuego de la que dispone Moscú y la que tiene Kiev. “Esta brecha tiene que reducirse” porque tiene “una dimensión dramática”, ha reconocido. La UE prometió el envío de un millón de proyectiles para este mes de marzo. Según los cálculos de Bruselas hasta el momento se han entregado entre 300.000 y 350.000 proyectiles a lo que se suma el material destinado a través de las compras conjuntas. Todo esto situará a la UE cerca del millón prometido, aunque previsiblemente no se llegará a la cifra.