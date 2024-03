El Senado da hoy luz verde a la comisión de investigación sobre el caso Koldo impulsada por el PP

El Pleno del Senado de este martes dará luz verde a la creación de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, impulsada por el PP, en la que no descartan llamar a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, entre otras personas.

Según han informado a Europa Press fuentes 'populares', los de Alberto Núñez Feijóo están abiertos a "todo" a la hora de llamar a comparecer a personas implicadas en esta trama de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, aunque evitan dar nombres concretos.

Una vez lo apruebe el Pleno, las próximas semanas se elegirán los miembros y la Mesa de la Comisión y ahí empezarían los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros aspectos.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha evitado desvelar durante una rueda de prensa este lunes después del Comité de Dirección de los 'populares' el nombre del portavoz del grupo en esta comisión de investigación.

Al ser preguntada quién será el portavoz del PP en esa comisión de investigación del Senado, Gamarra ha señalado que "será el propio grupo parlamentario en el Senado quien decida quiénes son sus representantes".

"Lo que sí que les puedo garantizar es que será un trabajo en el que participe de manera amplia el grupo parlamentario y no sólo aquel o aquellas personas que ostenten la responsabilidad de ejercer como portavoces", ha declarado, para añadir que están hablando de un caso que afecta "al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Fomento en sentido muy amplio" y a "distintas empresas públicas e instituciones y a gobiernos autonómicos".

En este sentido, ha indicado que el trabajo en esa comisión no será "sólo de portavoces" sino "un trabajo del Grupo Parlamentario en su conjunto" porque el "compromiso" del PP con la sociedad española es "llegar hasta el final de todo lo que hay detrás de esta trama". "Cada día tenemos más claro que estamos en el inicio y de que no es el caso Koldo, que no eran cuatro pillos, que es algo estructural dentro del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Otras ramificaciones

Eso sí, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, desveló hace unos días que han ampliado el objeto y el alcance de la comisión de investigación para, según afirmó, "llegar hasta el final" y que los españoles "conozcan toda la verdad" tras investigar "todas las ramificaciones del caso".

Aunque no ha detallado a qué personas se están planteando citar a la comisión -limitándose a decir que se debatirá cuando se constituya-, García ha ahondado en que estaba inicialmente acotada a la intermediación de Koldo García pero que "no es el Caso Koldo, no es el caso Ábalos, es el caso PSOE", incluidos otros "derivados de esta trama" como la del rescate de AirEuropa.

"Queremos llegar hasta el final, que los españoles conozcan toda la verdad, que se depuren todas las responsabilidades políticas y que caiga quien caiga y cueste lo que cueste", añadió la portavoz 'popular', asegurando que llevan a cabo esta ampliación para que "el Gobierno no encuentre ninguna grieta por la que escapar".

"Todas las personas que estén implicadas de alguna manera en esta trama comparecerán, los traeremos a rastras si es necesario, porque lo que queremos es dar luz a toda esta trama que, desde luego, asola a un partido político (el PSOE)", agregó García.

Sesión de control

Por la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá este martes a acudir a la sesión de control del Senado, después de diez meses de ausencia, para someterse a las preguntas del PP sobre el 'caso Koldo', de ERC sobre los compromisos con Cataluña, y del BNG sobre el sistema ferroviario de Galicia.

Será la primera ocasión en la que Sánchez acuda al control de la Cámara Alta durante esta legislatura, y se encontrará con una pregunta de la portavoz del PP, Alicia García, sobre las investigaciones a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

Precisamente, este mismo martes el Pleno del Senado dará luz verde a la comisión de investigación del PP sobre el caso Koldo, en la que los 'populares' no descartan llamar al propio presidente del Gobierno a comparecer.

En cualquier caso, la portavoz del PP tendrá una primera ocasión este martes de preguntar a Sánchez por las informaciones del caso Koldo y por otros asuntos como la previsible aprobación de la proposición de ley de amnistía esta semana en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, cuestionará a Sánchez por los compromisos adquiridos por su Gobierno en Cataluña, una semana después del acuerdo que alcanzaron el PSOE, Junts y ERC sobre la proposición de ley de amnistía. Y la senadora del BNG, Carme da Silva, le preguntará por los servicios ferroviarios de Galicia.

La última vez que Sánchez asistió a una sesión de control al Gobierno en el Senado fue el 16 de mayo de 2023, en plena campaña de las elecciones autonómicas, donde tuvo un 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que por aquel entonces era senador.

Posteriormente, Sánchez convocó las elecciones el 29 de mayo y se disolvieron las Cortes hasta el 17 de agosto, cuando se volvieron a constituir con una mayoría absoluta del PP en el Senado. Tras esto, la Cámara Alta ha celebrado sesiones de control, incluso con el Gobierno en funciones, aunque Sánchez no ha acudido en ninguna de ellas.

Después de ser investido a mediados de noviembre, el Senado ha seguido celebrando sesiones de control al Gobierno sin la presencia de Sánchez, salvo en el mes de enero, que se considera inhábil y solo se celebró un Pleno para la reforma constitucional.