Robles insiste en el peligro de guerra con Rusia: "Putin amenaza cada día"

La ministra Margarita Robles ha insistido sobre el peligro de una guerra generalizado de Rusia contra Occidente, esta vez en una comparecencia ante la comisión de Defensa del Senado celebrada en la mañana de este jueves. "Todo el mundo ve lo que dice Putin, que estamos muy próximos a la tercera guerra mundial, y que no tiene problema en utilizar armas nuclares. La amenaza de Putin es una amenaza real; lo dice cada día", ha asegurado.

Robles ha hecho una encendida defensa de la implicación de España en la ayuda ocidental a Ucrania, saliendo al paso de críticas a esa implicación del senador de Bildu Josu Estarrona, que había reprochado al Gobierno no trabajar para la consecución de la paz. "Si se quiere paz, hay que señalar quién es el agresor y quién es el agredido -le ha contestado-. La guerra de Ucrania está siendo de una especial crueldad. Yo le pediriía a usted y a su grupo, ya que ustedes quieren paz, que vayan a hablar con Putin. Les deseo suerte con eso".

Para Robles, esta implicación española "no es un tema de militarismo sí o militarismo no. Con los años uno abre la mente, y se da cuenta de que la realidad no es lo que uno quiere, sino lo que impone gente como Putin", ha explicado, antes de añadir: "He entrado en contacto con familias de muchos asesinados y mutilados ucranianos. Es un problema de que sátrapas, autócratas, los hay y los ha habido en la historia siempre. Cada vez que muere un inocente, todos estamos comprometidos".

Y Estarrona le ha contestado señalándole cómo no ha hecho menciones parecidas a las matanzas en Gaza, ni a supuestas negociaciones de material bélico de España a Israel. Robles ha contestado que no se ha realizado ninguna venta o entrega de armamento a Israel, y que la posición del Gobierno de España sobre Gaza "es firme". A EL PERIÓDICO, la ministra ha aseverado que "en este momento no" hay en marcha programa de adquisión de armamento a Israel.

Algunas de las preguntas a la titular de Defensa se han basado en el ambiente prebélico que se extiende por Europa. En ese plano, ha respondido a una cuestión concreta sobre movilización de población civil, como en Suecia: "No va a haber servicio mlitar obligatorio en España ni se le ha pasado por la cabeza a nadie", ha asegurado.

Trama Koldo

La ministra ha contestado airadamente a una pregunta de la senadora de Vox Paloma Gómez sobre la contratación por algo más de 14.000 euros al grupo Cueto, implicado en la trama Koldo de corrupción y comisiones, de un suministro de repuestos para el Ejército del Aire.

Robles ha explicado que se trata de un contrato de ese ejército y no del Ministerio de Defensa. "A mí no me lo consultan, y hacen muy bien, porque tengo plena confianza". La ministra ha dicho que se trató de un procedimiento abierto, con tres empresas contendientes, y en la que no era legal vetar a una. "Yo creo en la presunción de inocencia", ha dicho antes de señalar que ninguna de las empresas concursantes está en archivo alguno de prohibiciones para contratar.

Si el Ejército del Aire hubiera vetado al grupo Cueto "habría incurrido en un delito de prevaricación, entérese usted", le ha espetado la ministra a la senadora. "Mientras no haya una sentencia firme que inhabilite a una empresa que está en el Registro Mercantil, los funcionarios tienen que aplicar la ley", ha remachado.

Misiones internacionales

La ministra ha puesto de relieve el papel internacional militar de España durante su comparecencia este jueves en el Senado. "Somos, y podemos decirlo sin complejos, un actor relevante en la construcción de un orden internacional caracterizado por la estabilidad y la seguridad", ha aseverado. Lo ha dicho a la hora de semblar las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas como uno de los instrumentos centrales de la política de Defensa del Gobierno.

Todas las misiones militares internacionales de España están prorrogadas hasta el 31 de diciembre de este año, ha recordado la ministra, explicando su necesidad en que "sin un entorno de paz y estabilidad en el mundo, dificilmente nuestras politicas de igualdad, prosperidad y derechos tendrán desarrollo".

La ministra ha celebrado el incremento del presupuesto de Defensa. Robles ha destacado que España, "haya pasado del 0,935 del PIB en 2018 a que en 2023 hayamos llegado al 1,24 del PIB", y se ha reafirmado en el compromiso de llegar al 2% del PIB en 2029.

Miles de muertos

"La inversión en Defensa -ha dicho- tiene un finalidad fundamental: velar por la paz. No es necesario que les explique la cantidad de miles de muertos que hay cada día en distintos escenarios; en Ucrania y Gaza, pero también en otros muchos puntos".

Para refrendar su afirmación sobre el papel internacional de España, Robles ha puesto como ejemplo, que por primera vez militares españoles lideren tantos despliegues internacionales. Ha citado la misión de la ONU Unifil en Líbano, bajo el mando del general Aroldo Lázaro, prorrogado hasta 2025; la misión de formación EUTM Mali, regida por el general Fernando Ortiz Repiso; la misión de apoyo de la OTAN en Irak que dirige el teniente general José Antonio Agüero; la misión naval europea Atalanta, pilotada por el contralmirante Ignacio Villanueva, y la agrupación naval de escoltas de la OTAN SPG1 -"elemento básico de respuesta rápida de la OTAN", ha dicho Robles- que lidera la fragata Juan de Borbón.

En su explicación ante la Comisión de Defensa del Senado, la ministra ha dividido las misiones internacionales en dos grandes bloques: los despliegues para disuasión y defensa y los dedicados a la proyección exterior de estabilidad. De las primeras, ha señalado como la más importante la misión FINUL de cascos azules en el Líbano, actualmente con 700 efectivos de la Brigada Extremadura "en una situación muy complicada".

También ha destacado los despliegues de fuerzas europeas en el Sahel, especialmente la misión de formación EUTM Mali, sobre la que España sostiene en la UE la opinión de no abandonarla. "No sabemos qué decisión tomará la UE -ha dicho Robles-. En cualquier caso, tenemos que ser conscientes de que el espacio que la UE no ocupe en África, lo va a ocupar Rusia".

Apoyo a Ucrania

Robles no ha dado un solo dato acerca de envíos de material militar a Ucrania, asunto que Defensa suele llevar con gran secreto. En este flanco, ha puesto énfasis en el programa de formación de combatientes ucranianos, EUMAM. En España, ha contado, ya se han adiestrado 4.000 soldados con ayuda de 2.500 instructores españoles. "Son misiones especialmente duras porque se está formando a gente que va a ir al campo de batalla. Se crean vínculos personales con ellos, que resultan inolvidables".

En este sentido, ha contado que el Ejército organizó el pasado 24 de febrero, en la Academia de Infantería de Toledo, un homenaje a los ucranianos muertos en el frente, por el II aniversario del comienzo de la guerra.

"La terrible invasión de Ucrania ha hecho que las políticas de disuasión se hayan fortalecido. Putin pensó que en una semana iba a doblegar a Ucrania, y no solo no lo ha conseguido, sino que ha conseguido que la UE esté comprometida y unida", ha afirmado la titular de Defensa antes de recordar a los senadores las misiones de cazas españoles en las repúblicas bálticas, Rumanía y Bulgaria, y que España va a asumir "el liderazgo del Grupo de Combate de presencia avanzada de la OTAN en Eslovaquia", como ya adelantó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. "Los países que están en la frontera con Rusia viven en una sitaución de terror permanete y agradecen esta presencia", ha asegurado Robles.

Cuartel del Bruch

El senador republicano Joan Josep Queralt ha vuelto a interesarse por una instalación del Estado en Barcelona. Le ha preguntado a Robles por una cesión del cuartel del Bruch, y ha obtenido la misma respuesta que la que recibió del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta misma semana cuando le preguntó por la comisaría de la Policía Nacional en Via Laietana: No.

Queralt le citó a Robles una propuesta para establecer en el Bruch un centro de estudios para la paz, "y nada mejor que las instalaciones de un cuartel, que serian debidamente adecentadas". Robles le ha admitido que "se están cediendo para vivienda social aquellos lugares que no son necesarios" para Defensa pero "hoy por hoy el cuartel del Bruch, que yo conozco bien porque estudié al lado, es perfectamente necesario para las Fuerzas Armadas".

A Queralt no ha querido responderle a una pregunta directa: "¿Sigue espiando el CNI a ciudadanos inocentes?". Robles le ha dicho que le gustaría contarle todo lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia para la seguridad de España, "pero no puedo, es una limitación que hay en los servicios de Inteligencia de todos los países democáticos". Ahora bien, "cuando se actúa, se hace con las autorizacione judiciales pertinentes".

Plan industrial

Robles ha aprovechado su comparecencia en la Cámara Alta para reseñar los planes industriales de su departamento, "33 lineas de acción para incrementar el nivel de autonomía estratégica de España y contribuir a la Europa de la Defensa".

En este flanco ha citado numerosos ejemplos, entre ellos la adquisición de vehículos de apoyo sobre cadenas (VAC), nuevos buques hidrográficos costeros, cuatro remolcadores de altura, 45 nuevos cazas Eurofighter, tres aeronaves de proyeccion estratégica, el programa de dotación de helicópteros de combate Tigre o los helicópteros NH90 con capacidad antisubmarina, así como la modernización de las dotaciones de misiles Patriot, Mistral y NASAMS.

La ministra ha querido destacar como proyectos de impacto económico la construcción de la nueva base logística del Ejército, "que está siendo un revulsivo para Córdoba y su provincia", y el Centro Tecnologico de Desarrollo y Experimentación en Jaén, donde se trabaja en vehículos autónomos, sistemas antidron y programas de inteligencia artificial.

En el plano económico ha citado Robles también el gasto en mejoras en el Hospital Central de la Defensa de Madrid y la atención a más de 100 heridos ucranianos en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. En este capítulo, ha vuelto Robles a aludir al dolor de la guerra: "La invasión de Ucrania, con la terrible carnicería que está produciendo, nos ha puesto delante la evidencia de la necesidad de invertir en sanidad militar".