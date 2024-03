Jéssica Albiach se presentará con la marca 'Comuns Sumar' tras la ruptura con Podem

Los Comuns dan por cerrada la etapa de colaboración con Podem y centran los esfuerzos en abrir una de nueva. Ambos partidos abordaron en una reunión el miércoles la separación de bienes, entre ellos, el de la marca electoral. Tras nueve años de coalición con los morados, la lista encabezada por Jéssica Albiach no concurrirá bajo el paraguas de En Comú Podem y se someterá al escrutinio de las urnas del 12 de mayo estrenando denominación. Según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial, su candidatura se llamará Comuns Sumar, como plasmación directa del pacto bilateral sellado con Yolanda Díaz y el divorcio consumado con Podem, que ha renunciado a presentarse a las elecciones.

Con esa carpeta cerrada y esquivando entrar en el debate de quién ha roto con quién, los Comuns respiran aliviados tras esa decisión del partido liderado por Conchi Abellán, ya que les despeja un camino que hubiera sido más incómodo en caso de rivalizar con sus ya exsocios, como sucedió en Galicia y pasará también en Euskadi y en las europeas. Con un escenario menos fragmentado de la izquierda, consideran que sus expectativas electorales corren menos riesgos y que la denominación escogida remite al liderazgo estatal de Yolanda Díazque les dio réditos en las pasadas elecciones generales, cuando quedaron segundos en Cataluña. Entonces se presentaron con la marca Sumar-En Comú Podem.

El referente de Díaz en Cataluña

Técnicamente, la candidatura de Albiach podría haber utilizado el paraguas de En Comú Podem, porque está registrado como partido y nadie de Podem Catalunya, a diferencia de Catalunya en Comú, consta legalmente como parte de la propiedad de la nomenclatura, una de las quejas que precisamente había verbalizado en los últimos meses la formación de Abellán.

Sin embargo, para la formación de Colau no tenía sentido una batalla por un nombre una vez Podem ha hecho el gesto de retirarse, ya que eso solo hubiera avivado una división a la que justamente buscan pasar página. También es cierto que hubiera sido una excepción y una anomalía que, después de romper en todos los ámbitos y de centrar los esfuerzos en consolidar a Sumar, ambas partes hubieran reeditado la coalición en Cataluña.

Como Comuns Sumar, la candidatura de Albiach reflejará que ahora son los socios catalanes de Yolanda Díaz añadiendo el nombre de su partido a la marca catalana. Según fuentes de los Comuns, se trata solo de una cuestión de denominación, pero que no supondrá que Sumar tenga derechos electorales, a diferencia de Podem, porque el pacto con Díaz es que la formación no tendrá estructura orgánica en Cataluña y ellos son aquí un partido autónomo que ejerce de referente del espacio estatal.

El arraigo del espacio

Los morados podrían haberse presentado a los comicios catalanes porque tienen derechos electorales, cosa que hubiera provocado que Albiach -que militaba en Podem hasta el pasado mes de diciembre- hubiera tenido que enfrentarse a sus exsocios en debates y en la cartelería pública, además de en las urnas. En virtud de lo firmado en 2021, a Podem le corresponde el 25% de los recursos que se adelantan para que los partidos puedan hacer campaña.

En el encuentro mantenido para confirmar que no se reeditaría la alianza, la coordinadora de Podem reclamó que no se utilizara el nombre de su partido en la candidatura de Albiach, aunque los de Colau ya tenían previsto antes este escenario desde el adelanto electoral en Cataluña. Además de considerar que ya representan al votante de los morados -especialmente tras el goteo de bajas de dirigentes y militantes en los últimos meses- y que los Comuns están tan arraigados que pueden prescindir de la referencia explícita a la marca del partido de Ione Belarra, tenían asumido que difícilmente se reconducirían unas relaciones que se torcieron durante la confección de la candidatura de las estatales y que han sido irreconducibles desde la ruptura en el Congreso.

¿Quién ha roto con quién?

Ante la pregunta de quién ha roto con quién, si Podem con los Comuns o los Comuns con Podem, el intercambio de reproches y responsabilidades son cruzados. La formación de Albiach entiende que la ruptura es, sobre todo, una decisión de Podem, que incluso había llegado a plantear, como avanzó El Periódico de Catalunya, una entente con otros partidos como ERC o la CUP. Ni había "garantías de estabilidad" en la nueva legislatura catalana ni consideran que en estos momentos Podem hubiera hecho crecer sus expectativas. No comparte este diagnóstico Podem, que deja caer que, si los resultados de los Comuns no son buenos, ahora no será porque ellos no hayan actuado con "responsabilidad" tras dar marcha atrás en su propósito de pugnar en las urnas.

La proyección que hace la encuesta de GESOP es que Podem en solitario no habría obtenido representación en el Parlament, con un 0,7% de voto directo y un 1,7% del estimado. El equipo de Albiach tiene el reto de, como mínimo, retener los ocho diputados que han tenido hasta ahora, ninguno de ellos ya con afiliación en la formación morada. Por contra, Podem responsabiliza a los Comuns de haber puesto fin a la alianza tras negar puestos de salida en la candidatura e imponer "vetos". Cabe decir que la marca de En Comú Podem seguirá existiendo por lo menos hasta 2027 en el ámbito municipal, donde ambos partidos comparten grupo en decenas de ayuntamientos.

Suscríbete para seguir leyendo