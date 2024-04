Ayuso carga contra el contrato de Broncano en RTVE: "Se podría pagar el sueldo a 400 médicos"

El polémico fichaje de David Broncano por RTVE se ha colado esta mañana en el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Y ha sido inevitablemente la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien lo ha traído a colación. Si ya ayer, tras el Consejo de Gobierno afirmaba que el ente público "no se lo puede permitir", esta mañana ha comparado el contrato del presentador con el sueldo de los profesionales sanitarios para afirmar que equivale al sueldo anula de 400 médicos.

"Este insulto a la televisión pública se demuestra con algunas cifras", ha asegurado Ayuso en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Solamente con lo que ha costado este contrato se podría pagar el sueldo a 400 médicos durante un año, tres centros de salud o bien cubrir todas las necesidades de 600 pacientes de ELA de la Comunidad de Madrid".

La presidenta madrileña se ha extendido en la respuesta para reprochar a Bergerot, y por extensión al Gobierno central, de que "si tanto les interesa lo público, ¿cómo puede ser que contrate a las productoras privadas a tocateja con el dinero de todos los españoles?". RTVE aprobó ayer, al cuarto intento, el fichaje de Broncano para la emisión de su programa 'La resistencia' a partir de septiembre con un contrato de dos años y 28 millones de euros.

No ha sido el único dardo contra el Gobierno central. Ayuso ha vuelto a aprovechar el pleno para lanzar ataques al Ejecutivo de Sánchez hilando en su discurso su postura sobre el reconocimiento del Estado palestino con su visita a Cuelgamuros la semana pasada. "Su presidente", ha indicado al portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, "se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo y busca la guerra en España". "Mucha paz en Gaza, donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aquí para hacerse una foto vestido de Balay entre huesos y darse cuenta de que ni siquiera eran los suyos. Están creando dos bandos para enfrentar a los españoles", ha añadido.

Una monja de clausura finlandesa

En la sesión han vuelto a aflorar las acusaciones de corrupción en relación con su pareja, Alberto González Amador. Tras afirmar que la desatención a la sanidad pública por parte del Gobierno regional empuja a los madrileños a contratar seguros privados en contra de su voluntad, la portavoz de Más Madrid ha afirmado que "no es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de presidenta, que es lo que necesita Madrid". "La próxima vez que me busque una pareja les pediré permiso a las feministas de la izquierda", ha replicado Ayuso. "No sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me buscan una trama de alguna manera".

En su defensa del modelo sanitario madrileño, Ayuso concretó, además, la creación de un incentivo mensual de 500 euros para los médicos en los centros de salud de difícil cobertura. El complemento, informa la Comunidad de Madrid, se empezará a cobrar a partir de mayo.