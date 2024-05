Illa concentra todos los ataques en un debate marcado por la financiación y la amnistía

En pleno ecuador de la campaña, los candidatos a las elecciones del 12 de mayo al Parlament de Cataluña, se han reencontrado este jueves en el debate de RTVE, que ha estado marcado por la financiación y la amnistía.

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha sido el centro de la diana en los ataques de los otros siete candidatos reunidos en el plató, mientras que el president y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha marcado sus propuestas de campaña y ha defendido su obra de gobierno ante la censura del resto de los postulantes.

La discusión ha empezado con un bloque sobre gestión de los servicios públicos y ha seguido con una disputa entre ERC, Junts y el PSC sobre quién puede liderar mejor una negociación para un nuevo modelo de financiación para Cataluña o más autogobierno. El siguente asunto, los pactos, ha vuelto a exhibir el triple duelo electoral, pero Illa, al que las encuestas apuntan como ganador de las elecciones, ha concentrado los ataques por la carpeta del 'procés' después de haberse mostrado abierto a pactar con Junts. "Yo me presentaré a la investidura", ha defendido el socialista, preguntando al resto si iban a impedir o a facilitar su presidencia.

ERC y Junts, emplazándose a formar gobierno pese a la ruptura de 2022, se han mostrado convencidos de que conseguirán arrancar al PSOE un referéndum en Cataluña, algo que también han dado por hecho PP, Cs y Vox, tras reprocharles la ley de amnistía.

Quién ha abierto fuego ha sido el único interviniente que no es cabeza de lista, el número tres de la candidatura de Junts, Josep Rull, tratando de hacer mella entre los votantes republicanos. Rull ha acusado al actual ejecutivo de "desorientación" y de estar "perdiendo credibilidad". "Faltan recursos, pero también liderazgo", ha espetado el también exconseller en alusión a Aragonès. El republicano le ha respondido recordando el pasado convergente de su formación y haciendo alusión a los "recortes" y la "corrupción". Rull se lo ha devuelto asegurando que las políticas de austeridad fueron culpa de la situación que dejó el tripartito.

Pero también Illa han criticado la gestión de Aragonès por falta de iniciativa, mientras que la candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que su presidencia ha sido una "decepción". El republicano, por su parte, no ha desaprovechado la oportunidad para recriminar a Albiach que no apoyara los presupuestos, que asegura que habrían mejorado el estado de todos estos servicios públicos. Asimismo, buscando pescar votos en el saco del PSC, Alejandro Fernández (PP) y Carlos Carrizosa (Ciutadans) han acusado a Illa de ser "cómplice" de esta situación. Vox ha centrado sus intervenciones en la "inseguridad", debate en el que también han entrado Illa, Fernández y Carrizosa.

Financiación

En el apartado de la financiación, el president Aragonès ha sacado pecho de su propuesta de financiación singular y, tratando de erosionar al PSC, ha asegurado que Illa no podrá defenderlo porque responde a los "intereses de la Moncloa". En la misma intervención, también ha disparado contra Junts, a quien ha acusado de querer bajar solo los tributos a los "ricos", en referencia al impuesto de sucesiones y de patrimonio. Y les ha afeado los cambios de estrategia en el Congreso de los diputados. "Hoy hablan de negociación, antes de confrontación. Tanto saltar de un lado al otro, al final acabarán tropezando", ha concluido.

Illa, por su parte, ha prometido "tomar decisiones" en esta materia, así como ampliar el Aeropuerto del Prat o la prolongación de la B-40. En este punto, Laia Estrada, de la CUP, le ha acusado de "negacionismo climático" y Albiach ha pedido apostar por "más trenes" y ha echado en cara a los socialistas, a pesar de compartir Gobierno, que no apuesten por ello desde el ministerio de Trasportes. Finalmente, Junts también ha querido atacar al PSC en este bloque, reprochándome que acepten el concierto económico en el País Vasco y no en Cataluña y ha echado en cara a Illa que mientras fue ministro, el Gobierno no ejecutara todo el presupuesto previsto en la comunidad.

Todo ello el mismo día que el dirigente socialista ha asegurado en una entrevista estar dispuesto a hablar con Puigdemont para intentar formar Govern, declaraciones que le han recriminado desde espacios muy diferentes. Los Comuns porque los consideran de derechas y PP y Cs por independentistas. También Albiach han reprochado a Junts que alardeen de apoyos como el de los expresidentes Jordi Pujol o Artur Mas, mientras el PP ha acusado a este mismo espacio de mantener relaciones con Vladímir Putin.