Sant Roc 2026: Xilxes apuesta por los ‘bous al carrer’, las paellas y el deporte

La playa de Xilxes celebra, un año más, las fiestas en honor a Sant Roc con una extensa programación de actos para todos los gustos y edades aunque, como viene siendo habitual, una parte importante del protagonismo de estas celebraciones recaerá en las exhibiciones taurinas.

El área municipal de Fiestas ha adquirido sendos ejemplares de las ganaderías Torrestrella y Carlota Arenas, que se exhibirán a las 19.30 horas, el sábado 8 de agosto y el jueves 13 de agosto, respectivamente. A estas exhibiciones hay que sumar los toros embolados y las tardes de vaquillas.

Morlaco de Torrestrella que se exhibirá el sábado 8 de agosto en la playa de Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

Día de las paellas

Asimismo, la noche de las paellas que se celebrará el viernes 14 de agosto, es otro de los actos a destacar del programa, ya que decenas de vecinos y visitantes se congregarán en el aparcamiento de la calle Colón. De igual manera, también se espera con ilusión la cena de tombet de bou, que está prevista para el lunes 10 a las 21.00 horas en la plaza de la Armada. Y siguiendo en el apartado gastronómico, el martes 11 a las 21.30, sopar de pa i porta, con concurso de tortillas, evento que se realizará en el aparcamiento de la calle Colón.

Programación infantil

Los más pequeños también podrán disfrutar de los festejos en honor a Sant Roc, con todas las actividades programadas, tanto las culturales, como las deportivas y musicales. Muestra de ello es el concurso de castillos y figuras de arena donde, tanto de manera individual como en grupo, podrán elaborar cualquier figura.

Apoyo al comercio local

Por otro lado, la feria de comercio local será otro de los puntos de atención en estas fiestas al celebrarse en pleno paseo marítimo. Esta iniciativa contará con un buen número de puestos de venta y se iniciará el viernes 7 de agosto.

Cambio de horario de la romería

La playa de Xilxes vivirá a su vez la tradicional romería de Sant Roc, que este año, como novedad, se celebrará por la tarde-noche. Como es habitual, partirá desde la iglesia parroquial de la Asunción y transcurrirá hasta la playa, para finalizar en la capilla del Carmen.

Deporte

En el apartado deportivo hay un amplio abanico de eventos por descubrir como el campeonato de voleibol de playa, la travesía paddle surf, marcha de patinaje infantil, los juegos gigantes de madera y la carrera popular de categorías infantiles que se celebrará el domingo 16 a las 19.00 horas.

El concurso de castillos de arena es cita obligada para los más pequeños. / Miguel Ángel Sánchez

Otra de las novedades será el 12 de agosto, día del eclipse, ya que a las 18.30 horas se iniciará el Beach House Experience- Eclipse Edition- con música y demás sorpresas para los asistentes.

Los concejales Ximo Manzano y Andrés Velasco, están al frente de todo el conglomerado de las fiestas de Xilxes y ambos destacan que las celebraciones de Sant Roc «cuentan con una amplia programación, toda pensada en los vecinos y visitantes, para que disfruten en cada uno de los eventos a celebrar».

La llegada de estos festejos es la mejor excusa para dejar de lado por unas horas el trabajo y destinarlas a disfrutar de la programación» Ismael Minguet — Alcalde de Xilxes

Por su parte, el alcalde Ismael Minguet, manifiesta que «la llegada de estos festejos, muy esperados por los vecinos de Xilxes y por todos los turistas y visitantes que están pasando sus días de descanso en nuestra playa, es la mejor excusa para dejar de lado por unas horas el trabajo y destinarlas a disfrutar de la programación».

«Son diez días intensos de eventos de toda índole y todos ellos se celebran al aire libre y en plena brisa que ofrece el mar Mediterráneo», añade el primer edil. Respecto al cambio de horario de la romería de Sant Roc, el primer edil remarca que «queremos evitar las horas altas del Sol y, al mismo tiempo, potenciaremos este tradicional acto con mucha más participación tanto de vecinos como de visitantes».