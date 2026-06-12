Les Cases y El Cerezo, dos referentes en Xilxes por su calidad y servicios

Las playas de Les Cases y El Cerezo, situadas en el municipio de Xilxes, representan el máximo exponente del litoral sur de la provincia de Castellón dentro de su categoría. Cada año reciben numerosos visitantes, especialmente durante los meses de julio y agosto, y esta afluencia ha vuelto a verse reconocida con la concesión de las correspondientes banderas azules.

La renovación de estos galardones supone un importante respaldo al trabajo que desarrolla el Ayuntamiento de Xilxes a lo largo de todo el año. De hecho, la localidad acumula más de dos décadas obteniendo este prestigioso reconocimiento.

Más allá de su atractivo turístico, Les Cases y El Cerezo constituyen un importante motor económico para el municipio. Durante la temporada estival, las playas se convierten en un elemento dinamizador del comercio local, la hostelería y los servicios.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, valora muy positivamente la renovación de ambas banderas azules, destacando que «estos distintivos reconocen la labor que desarrollan durante todo el año distintos departamentos municipales, un esfuerzo que no se limita a los meses estivales, sino que se prolonga durante todo el año».

Dos tesoros

La playa de Les Cases se encuentra ubicada en la zona norte del litoral de Xilxes, mientras que la playa de El Cerezo se sitúa en la parte sur. Ambas destacan por contar con una amplia oferta de servicios destinados a garantizar una experiencia cómoda, segura y agradable para todos los usuarios. Entre sus equipamientos se encuentran zonas destinadas a la práctica deportiva, áreas de ocio infantil, establecimientos de restauración y servicios, así como diversos elementos que favorecen la accesibilidad y el disfrute del entorno costero.

Especial mención merece la playa de El Cerezo, considerada una de las playas adaptadas para personas con movilidad reducida más importantes de toda la Comunitat Valenciana.

Otro de los grandes atractivos del litoral de Xilxes es su paseo marítimo, una infraestructura que se extiende a lo largo de aproximadamente 1.500 metros y que constituye uno de los espacios más frecuentados tanto por vecinos como por visitantes.

Asimismo, cuenta con una singular pasarela pivotada sobre el mar, única en el litoral castellonense, que se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos.