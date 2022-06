En redes sociales, como en la vida misma, puedes encontrar cosas positivas y otras no tan positivas. Con estas últimas se ha topado precisamente la influencer de Castellón Jennifer Baldini, exconcursante en programas de televisión como Mujeres y Hombres y Viceversa. Una cuenta de Instagram, red social en la que Betxí cuenta con casi medio millón de seguidores, ha compartido dos imágenes de la joven. El perfil en cuestión, @bellezafalsa, se presenta con el lema de “más esencia y menos apariencia”, compartiendo imágenes de personajes públicos en diferentes situaciones. Las reacciones a esta publicación no se han hecho esperar.

Entre los comentarios que ha recibido Jennifer Baldini se encontraba un mensaje privado de una usuaria que le dedicaba las siguientes palabras: “Chica valórate. Si estás gordita estás gordita y no pasa nada. Es un cuerpo tan válido como otros. Lo peor no es engañar a otras personas, lo peor es que te estás engañando a ti misma. Y además puedes hacer mucho daño psicológico a otras personas. Me parece una vergüenza que un personaje público como tú con tanta influencia haga este tipo de cosas. Ojalá se te acabe el chollo”.

La influencer nacida en Betxí ha compartido estas desafortunadas palabras en su perfil, acompañándolas del siguiente mensaje: “Hay una cuenta que publica a gente con seguidores comparando una foto que sale fatal y una foto que sale bien, esta vez me ha tocado a mí, y me han llegado infinidad de mensajes metiéndose conmigo, llamándome gorda… y sabéis qué? A veces me siento gorda y fea”. Baldini ha seguido destapando sus sentimientos con estos términos: “Todo el mundo tenemos inseguridades y estos mensajes pueden hacer mucho daño a gente con baja autoestima y me parece muy mal que la gente disfrute viendo fea o gorda a otras, y que además esto se promueva bajo una falsa capa de: “No, solo mostramos la realidad”. No, lo que hacéis es daño. Así que gracias a esas personas que se durmieron tranquilas después de soltar su maravilloso comentario”.

Lo cierto es que la usuaria que se había dirigido a la joven en un primer momento le ha acabado pidiendo disculpas con una excusa que por lo visto Baldini ha considerado peregrina; vamos, que no se la ha creído. “Ayer me hackearon el móvil y hablaron y estafaron a bastante gente. No sé quién eres, ni siquiera te sigo. Lo siento mucho”, alegaba. La castellonense ha contestado lo siguiente: “Piénsalo mejor antes de meterte con cualquier persona. Esto es al o que te expones, espero que aprendas la lección”.

Al mismo tiempo ha compartido un vídeo que es el que acompaña este artículo. Hay que reconocer que se ha tomado las críticas con sentido del humor, pues a una usuaria que le acusaba de abusar del “fotoshop”, le ha señalado precisamente esta falta de ortografía a la hora de mencionar el conocido programa de tratamiento de imágenes.