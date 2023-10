Los ministros de Defensa de la OTAN no solo han escuchado este jueves de primera mano las "atrocidades" cometidas por la organización islamista Hamás desde el pasado fin de semana. Durante la reunión por videoconferencia con su homólogo israelí, Yoav Gallant, además de informarles de la situación también les ha mostrado imágenes y vídeos de los actos perpetrados. "Produce un fuerte impacto en todos nosotros cuando vemos las imágenes y el vídeo que describen las consecuencias de este horrible ataque contra Israel", ha explicado el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, sin dar detalles sobre el contenido. Los países aliados han cerrado filas con Israel y han expresado toda su "solidaridad", aunque muchos han pedido "proporcionalidad" en la respuesta.

"Según evoluciona el conflicto es importante proteger a los civiles y esto fue claramente expresado por los aliados. Las guerras tienen reglas y está la cuestión de la proporcionalidad y esto fue subrayado por muchos aliados que, al mismo tiempo, han condenado las atrocidades brutales y la violencia de Hamás", ha explicado el político noruego en nombre de la OTAN tras un encuentro ministerial de dos días que arrancaba con la visita por sorpresa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Además de condenar los "ataques terroristas", los países aliados han pedido la liberación de "todos los rehenes" y la protección de todos los civiles y han advertido que ninguna nación u organización debe aprovecharse de la situación para agravar el conflicto. "La situación en Oriente Próximo es ahora muy difícil. Y, por supuesto, siempre existe el riesgo de que naciones y organizaciones hostiles a Israel intenten aprovecharse. Y eso incluye, por ejemplo, a Hizbulá y a países como Irán", ha recordado Stoltenberg.

Irán e Hizbulá

"Nadie debería intentar aprovechar este vil ataque de Hamás para provocar más derramamiento de sangre o inestabilidad. Nuestro apoyo a Israel es sólido como una roca. Estamos trabajando urgentemente para darle a Israel lo que necesita para defenderse, incluida munición e interceptores, y lo haremos mientras continuamos apoyando al pueblo de Ucrania contra la agresión rusa. No se equivoquen: podemos apoyar a Israel, y lo haremos, del mismo modo que apoyamos a Ucrania. Estados Unidos puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo", ha subrayado el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin.

Pese a este aviso, Estados Unidos no tiene por ahora constancia ni de que la organización chií Hizbulá esté concentrando tropas en la frontera con el Líbano ni que Irán esté detrás de la planificación y ejecución de los ataques vividos en Israel en los últmos días. Aún así ha dejado claro que Washington seguirá reforzando su presencia y ayudando al Gobierno de Binyamín Netanyahu sin condiciones ni exigencias a cambio de la ayuda suministrada. "No hemos puesto ninguna condición al suministro de estos equipos. Este es un Ejército profesional dirigido por líderes profesionales, y esperamos que hagan lo correcto en el desarrollo de su campaña. Dejamos que ellos definan sus operaciones. No tenemos ninguna razón para creer que harían algo diferente", ha añadido el dirigente estadounidense.

Adhesión de Suecia

Además de hablar de la situación en Israel y Gaza, los ministros de Defensa también han hecho repaso a las misiones y operaciones de la OTAN -en los Balcanes occidentales e Irak- y han revisado la puesta en marcha de los planes de defensa acordados en la cumbre de Vilna. Stoltenberg ha recordado que la Alianza realizará la próxima semana su ejercicio nuclear anual, Steadfast Noon, un ejercicio de entrenamiento que este año tendrá lugar en Italia, Croacia y el mar Mediterráneo.

Stoltenberg ha vuelto a advertir que de confirmarse que el incidente esta semana entorno a un cable submarino en el Báltico es deliberado sería un acto "grave" y ha celebrado avances en el proceso de adhesión de Suecia a la OTAN. Según ha explicado el noruego, el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, ha transmitido a los aliados que acepta el acuerdo de Vilna de finalizar la adhesión por lo que espera que el Gobierno de Recp Tayyip Erdogan remita ahora a la Asamblea Nacional turca la aprobación. Fuentes aliadas confían en que el proceso se acelere en las próximas semanas y que Suecia pueda participar en la próxima ministerial de Exteriores de la OTAN, a finales de noviembre, como miembro pleno de la Alianza.