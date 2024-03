Jefes militares creen muy baja la posibilidad de guerra nuclear y no tan baja la de que Putin emplee una bomba atómica táctica.

Entrevistado a principios de mes en una webTV española, el ministro consejero de la embajada de Rusia en España, Dimitro Sokolov, explicó que las leyes rusas prevén el recurso a su arsenal atómico si el país se ve en un riesgo existencial. Con calma, sin gesticulación ni énfasis, respondió a la pregunta sobre un enfrentamiento directo con la OTAN. "En ese caso, será usada el arma nuclear", advirtió. Solo hacía cuatro días que Vladimir Putin había asegurado que un despliegue de soldados occidentales en Ucrania tendría como respuesta "el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización".

Este diario ha pedido su apreciación del riesgo de guerra nuclear a diez miembros de la más alta escala del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio. Por estar todos en activo -algunos con puestos de asesoría en la OTAN- y preferir el anonimato en un debate de esta naturaleza, no se publican sus identidades. En esta encuesta cualitativa, la mayoría de consultados consideran “muy baja” la posibilidad de una guerra atómica generalizada y no tan baja la previsión de que Rusia emplee una bomba nuclear táctica.

Pese a que proliferan vídeos propagandísticos, advertencias y augurios de políticos sobre una guerra en Europa, no faltan analistas occidentales -en España, la observadora del Real Instituto Elcano Mira Milosevic, por ejemplo- que consideran que Putin no chocará con la OTAN porque sabe que perdería.

En general, ese cálculo está basado en la suposición de que si Rusia, con su potencia militar, apenas ha conseguido mover un frente de 1.000 kilómetros en Ucrania, menos podría contra 32 países desarrollados.

Pero ahí se habla de guerra convencional, no de la otra, esa que en los ejércitos occidentales no se menciona y que el Kremlin blande como amenaza por cuarta vez desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania: En febrero y marzo de 2022 lo hizo por primera vez activando sus fuerzas nucleares cuando sus tropas no alcanzaron Kiev. En septiembre de ese mismo año insistió en la amenaza. En marzo del año pasado, anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Buena disuasión, mala solución

A los diez jefes militares españoles se les han hecho las dos mismas preguntas:

1 ¿Qué posibilidad hay de que la actual generación de adultos en el planeta asista a una guerra nuclear?

2 ¿Qué posibilidad le concede a que Rusia termine recurriendo al arma nuclear táctica en su guerra de invasión de Ucrania?

En ambas se les ha dado la posibilidad de contestar “Muy alta, alta, baja, muy baja o nula”, si bien uno de los encuestados, alto oficial de la Armada, se ha salido del marco pidiendo responder “media” a la segunda pregunta. Es que “los rusos no dudarán en emplearla si se ven con problemas serios o se les acorrala”, apuesta.

Y no es el único. Consideran realista prever un ataque con arma táctica, si bien sin alarma, seis de los diez. Otros cuatro consideran muy baja esa posibilidad.

En la primera pregunta, siete “muy bajas” y tres “bajas”. Nadie ha votado “nula”.

“El arma atómica es la mejor disuasión, pero la peor solución”, considera uno de los marinos consultados, y con esa frase resume el cuadro. Enfrentado con la primera pregunta, este jefe militar responde: “Me gustaría decir que nulas, pero creo que son muy bajas. Aunque hoy esté en duda la capacidad disuasoria de la destrucción mutua asegurada, que nos libró de que la guerra fría se tornase caliente, las ventajas de usar el arma atómica son mucho menores que los inconvenientes”.

Recreación de la destrucción de Manhattan con un ataque nuclear, en un vídeo propagandístico ruso difundido estos días en latiinoamérica. / Redacción

Muy baja pues para la primera pregunta y la misma respuesta para la segunda: “La respuesta convencional de EEUU, como adelantó el general norteamericano Petraeus, sería demoledora para Rusia. Además, China no lo consentiría”.

Comodidad de China

“China está muy cómoda, no se está desgastando -considera otro alto jefe de la Armada-. Mientras Rusia y Occidente nos enfrentamos, ellos se expanden. En caso de conflicto nuclear, los veo más de nuestro lado que del ruso”.

La previsión de este oficial de la Armada sobre una guerra nuclear es muy baja “por la capacidad de disuasión entre arsenales. Si Estados Unidos no tuviese un arsenal (y un sistema defensivo) tecnológicamente muy superior a Rusia, ya hubiésemos visto alguna demostración nuclear. Mientras Rusia se vea muy por detrás de la tecnología accidental, no intentará nada”.

Tampoco le concede este encuestado muchas posibilidades a la pregunta 2: “El empleo de un arma nuclear táctica generaría una respuesta inmediata de la OTAN. Rusia está advertida de que es una línea roja. La OTAN tiene capacidad de barrer el frente y ganar muchos kilómetros en una mañana. Además, los efectos del arma nuclear táctica en un campo de batalla tan reducido son impredecibles. Podría afectar a territorios y poblaciones rusos y europeos”.

Bombas sucias

Dos de los generales, ambos de Tierra, responden “baja” a ambas preguntas. Son de los que más riesgos perciben, si bien sin votar “alta” o “muy alta”.

“Las naciones tienen otros medios para librar conflictos bajo el paraguas del armamento nuclear, pero sin llegar a utilizarlo, como estamos viendo en Ucrania. Lógicamente, una probabilidad baja no excluye esa opción”, explica el primero. Este miembro de la cúpula militar advierte sobre otros escenarios nucleares, no necesariamente en Europa del Este: “Corea del Norte es potencia nuclear y su régimen no se caracteriza por su sentido común. Si se ve amenazado, podría optar por el botón rojo. Aunque China difícilmente toleraría su empleo”, calcula, y sugiere no descartar “el posible uso terrorista de ingenios nucleares, bombas sucias”.

En torno a la segunda cuestión apuesta por que “el régimen de Putin no va a aceptar una derrota que signifique la pérdida de Crimea o del colchón de territorio que tiene conquistado hasta ahora. Las recientes elecciones fortalecen a Putin. En esas condiciones, podría llegar a utilizar armamento nuclear táctico. Pero la posibilidad es baja. Si lo hiciera, Occidente no tendría ya reparo en facilitar a Ucrania medios convencionales más efectivos frente al ejército ruso, aviones, cohetes, misiles... Y Rusia se vería totalmente desacreditada en el mundo”. Putin perdería el “cierto predicamento de su narrativa entre las naciones que no se caracterizan por su afinidad con Occidente”.

Otra de las recreaciones de una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN que han inundado estos días las redes sociales. En el mapa, una bomba para Rota. / REDACCIÓN

Su compañero infante corrobora que Rusia sí podría usar la bomba táctica “si perdiera Ucrania; pero, a la vista de los acontecimientos, no parece que vaya a perder territorio, como tampoco a ganarlo todo”.

“A ver qué pasa”

La posibilidad de un golpe atómico táctico “fue mayor en las fases previas que en la actual”, sostiene un capitán de navío que no apuesta por "muy baja", sino por "baja" en esa segunda pregunta. Un colega de este, artillero y de Tierra, con experiencia en las misiones en el Báltico, apunta: Creo que los rusos no tienen necesidad de emplear el arma nuclear, solo tienen que sentarse y esperar a que gane Trump".

Y un alto cargo de Defensa de similar graduación a los dos anterioes lamenta no poder contestar “nula” a ningunas de las preguntas. Su apuesta es “muy baja”. “No obstante -matiza- si un régimen como el ruso o el norcoreano se ven en peligro de desaparecer, podrían recurrir a una demostración nuclear limitada. Y luego, a ver qué pasa”.

Nadie las tiene todas consigo ante Putin. Un general del Aire admite la dificultad de “meterse en la cabeza de un psicópata autócrata”, pero se muestra optimista en la encuesta: “Si no lo ha hecho ya, salvo que en el futuro se encuentre muy acorralado, y eso no parece probable a corto plazo, no creo que le compense emplear el arma nuclear”.

Discrepa un coronel de Infantería, el más inquieto a la hora de valorar el futuro. Cree muy baja la posibilidad de una guerra nuclear total, porque “la destrucción mutua asegurada no es la finalidad de nadie, tampoco de Putin”, pero en cuanto a la segunda posibilidad… “Putin considera esta guerra un conflicto existencial para Rusia y, por lo tanto, no puede perderla. Si es necesario usará el arma nuclear táctica -prevé-. Creo que piensa que no haríamos mucho más que ahora”.

