Són Pilar Beltrán i Mar Arza, molt probablement, dos de les artistes castellonenques més rellevants de les últimes dues dècades. Ambdues són, també, pilars fonamentals de la galeria Cànem, on han mostrat la gran majoria dels seus projectes.

Cadascuna, amb el seu particular llenguatge —la primera fent ús de la fotografia i les seues possibilitats, la segona explorant principalment els límits del llenguatge i l’escriptura, del paper, del blanc—, ha sabut reafirmar-se en un escenari complicat, protagonitzant a Castelló algunes de les millors exposicions que es recorden dels últims anys, i portant les seues obres a cites de summa importància en el mercat de l’art. D’aquí ve que es puguin —que puguem nosaltres— considerar dos de les més insignes ambaixadores de l’art castellonenc, del talent que existeix a la província.

Teòrica normalitat

Aquest 2021, malgrat les circumstàncies que tots coneixem, és un any en què hem pogut apuntar una miqueta el cap, reprenent algunes activitats que per necessitat o obligació van haver de suspendre’s en 2020. Alguns d’aquests esdeveniments són els relacionats amb el món de l’art, com són les fires, aquests grans expositors en els quals cada vegada resulta més difícil participar i que han hagut de reinventar-se per a continuar estimulant un sector que no està passant pel seu millor moment. I si parlem de fires, hem de parlar de cites tan rellevants a nivell nacional i internacional com són ARCO i ArteSantander.

Dues cites de referència

Un total de 42 seran les galeries que participin enguany en ArteSantander, una cita que compleix ja la seua 29a edició i que, com sempre, s’erigeix mitjançant la selecció dels projectes a exhibir, és a dir, que un comitè d’experts és l’encarregat de valorar les propostes de cada galeria i decidir si participen o no. I és que la importància d’aquesta fira, que se celebrarà del 24 al 28 de juliol, radica en el seu rigor i en la cerca total i absoluta de qualitat artística.

Diuen que serà una fira diferent, ha de ser-ho per necessitat, però d’igual manera serà una convocatòria artística «marcada pel retrobament» i en el qual la galeria Cànem torna a ser present amb l’obra de Pilar Beltrán, la qual cosa reforça el que comentàvem al principi, que és una de les artistes castellonenques de major rellevància.

Per part seua, Mar Arza ha estat present en ARCO, formant part de la proposta de la galeria barcelonina RocioSantaCruz, que pren com a punt de partida el paper de la història en relació a la construcció de claus o lògiques d’accés a espais de validació dins de l’àmbit de l’art i la cultura, amb una forta presència de la dona artista, tant contemporània com històrica, analògica com a digital.

Arza ha presentat en un espai propi dins de l’estand de la galeria la seua peça Armario de aristas (tríada), una instal·lació homenatge a la prestatgeria de guixos de Jorge Oteiza, on disposa paraules en trossos de paper creant angles de lectura inesperats. A més, completen la seua proposta una selecció d’obres de la sèrie Le Hasard Jamais, títol de l’exposició individual que l’artista va tenir en RocioSantaCruz l’any passat 2020. Suertes, Lindes i Estados transparentes, peces en les quals, en paraules de la pròpia artista, «es mostra la sinonímia entre un terme aparentment nítid com és l’atzar, i un sistema fix continu que condiciona l’administració de sorts».