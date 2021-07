No existeix a la província de Castelló un gran mercat de l’art. El col·leccionisme és escàs, per no dir gairebé inexistent i tan sols ens queden dues galeries d’art professionals amb marcada trajectòria. Tenim, això sí, una Fira Internacional d’Art Contemporani, MARTE, un dels objectius de la qual és, precisament, fomentar aquest mercat. I tenim, també, un bon nombre d’artistes amb demostrat talent.

Així, malgrat no tenir, potser, les condicions per a ser un territori òptim artísticament parlant, la província guanya presència any rere any en el panorama artístic nacional. Com és això possible? Molt senzill: hi ha un gran talent creatiu. És possible que tal afirmació sigui un tòpic, però als fets es remet un en comprovar ara mateix que una galeria com Espai Nivi Coll Blanc serà present, un any més, en la fira d’art contemporani JustMad, que joves artistes com Carlos Pesudo o Lucía Moya exhibeixen les seues obres en la galeria Yusto/Giner de Marbella —el primer— i en la Novella Gallery de Sagunt —la segona—, o que artistes ja més veterans com el borrianenc Vicent Carda participen en dues exposicions col·lectives, una d’elles en la prestigiosa Galería Fúcares titulada Variaciones sobre el bodegón de ‘El Cardo’. Sánchez Cotán.

Per si tot això fos poc, cal esmentar també la trajectòria que està llaurant-se Laura Palau Barreda. La de Benlloch és una de les participants de Descubrimientos 2021 del festival PHotoESPAÑA en el seu format presencial, i en breu veurem obra seua en l’exposició que s’inaugurarà el 6 de juliol en l’Espai d’Art Contemporani de Castelló: Art contemporani de la Generalitat valenciana IV, mostra que reuneix les 37 obres adquirides en 2020 per la Conselleria de Cultura per a la Col·lecció d’Art Contemporani. En ella, a més de Palau, cal afegir a Alejandro Mañas, Ester Pegueroles i Julia Galán.

JustMad 2021

Del 8 a l’11 de juliol se celebrarà en el Palacio Neptuno de Madrid la 12a edició de la fira d’art emergent JustMad on 50 galeries presentaran les seues respectives propostes. Espai Nivi Coll Blanc, situada a Culla i dirigida per Mariano Poyatos, és l’única representant de la província de Castelló en aquesta cita i en aquesta ocasió participa amb els treballs de Pepe Beas, Myriam Jiménez i Art al Quadrat.

L’artista argentí Pepe Beas —resident a la nostra província des de 1970— portarà fins a l’estand de la cita el seu projecte Ite Missa Est, on torna a deixar palès quines són les seues preocupacions artístiques, centrades en el tractament de la imatge videogràfica com un suport en si mateix, acostant-se als àmbits de la vídeo-instal·lació, la vídeo-escultura i la pintura en moviment.

Per part seua, Myriam Jiménez mostra Paisaje urbanos / Espacios cerrados, una sèrie de treballs amb un marcat sentit arquitectònic sorgits després d’una constant i contínua contemplació dels patrons gràfics que formen part de les nostres vistes urbanes quotidianes. Finalment, Art al Quadrat participen amb el seu projecte en la piel de.

Altres importants esments

Abans parlàvem de Lucía Moya i tornem a fer-ho ara perquè la seua obra Insight 1.1, una xilografia sobre llenç en bastidor, ha obtingut un esment d’honor en el 24è Premi Nacional de Pintura de la Fundació Mainel. La peça es pot veure en la seu de l’entitat des del passat 2 de juliol i fins al dia 9.

Aquest guardó reconeix des de 1998 el treball dels artistes menors de 35 anys, amb l’objectiu d’encoratjar i impulsar la labor creativa dels joves que comencen a obrir-se pas en el món de l’art. Des d’aquí, la nostra enhorabona a Moya, la mateixa que oferim a Alejandro Mañas per rebre també un esment d’honor en els I Premis Temps de les Arts per la seua exposició On germinen els silencis.

Finalment, en aquest petit recorregut sobre l’actualitat artística castellonenca, que és més aviat un senzill balanç en el que va de 2021, no ens oblidem de Joël Mestre i la seua exposició d’art postconceptual GIF, que l’artista castellonenc va presentar a la Sala Coll Alas de Gandia durant els mesos d’abril i maig, un projecte avantguardista que ja va compartir en fires d’art d’al voltant del món, com Chicago, Brussel·les, Miami i Nova York i que, com a complement, inclou un llibre d’edició limitada amb una recopilació de cinc textos elaborats per l’autor que són d’una factura exquisida. L’art de Castelló es mou, i molt.