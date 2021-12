La senzillesa de Lia Sampai, al SONS Castelló

«La memòria i l’amor, que van de la mà, i també la llibertat. Viure el temps natural i la no renúncia: mimar la por dels desitjos, dels somnis i, en definitiva, de la llibertat. Viure la lluita, que és l’amor i la memòria». Així respón Lia Sampai quan li pregunten sobre els símbols que hi ha a les seues cançons.

La jove cantautora, que ja no és cap promesa sinó una realitat, serà l’encarregada de tancar la temporada de tardor del Sons Castelló el 13 de desembre —al Teatre del Raval, a les 20.00 hores—, i ho farà amb la senzillesa i complicitat que construeixen els seus relats que abracen un món personal, però també social, tot davallant en els racons més íntims i fràgils.

Al costat d’Adrià Pagès, amb qui començà a treballar el 2018, Sampai ha aconseguit crear un univers propi. Junts van publicar La fada ignorant (2019), treball amb el qual van emprendre una gira de presentació per nombrosos festivals i cicles. Això fou el principi d’una relació que ha donat un altre projecte discogràfic, com és Amagatalls de llum.

Aquest segon treball de la cantautora, acompanyada del guitarrista i arranjador, suposa un viatge emocional on incorporen a la veu i la guitarra —ambdues centrals— altres instruments de corda i guitarres elèctriques, ampliant la seua sonoritat per aconseguir una expressivitat precisa que enalteix cada paraula.

Recorregut

Lia Sampai pujà a l’escenari per primera vegada a Tortosa, el juny de 2017, on va rebre el segon premi en el Concurs de Cantautors de Ferreries. Aquest bon començament l’engresca a continuar: guanya el premi Al Vent, a la millor cançó en valencià a Xàtiva (maig de 2018) i a la millor lletra de cançó a Cocentaina (també el 2018). Poc després va fer el seu primer concert a Benifallet (Nits d’estiu a l’Antiga Estació, 2018) i a l’octubre del mateix any guanya a Andorra la Vella el primer premi del Concurs de Cantautors La fada ignorant, gràcies al qual va gravar un EP homònim. A partir d’aquest moment, va fer un pas endavant i, amb Adrià Pagès ja és tot un referent musical.