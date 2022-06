Les lectures dels escriptors

¿Com podem conèixer millor a un escriptor? Diuen que llegint la seua obra, clar, ja que, malgrat marcar unes certes distàncies, un sempre deixa alguna cosa de si mateix en el que escriu. Rastrejar aquestes molletes de pa no sempre és fàcil, però resulta gratificant una vegada comences a comprendre les preocupacions, tant estilístiques com morals, d’aquest autor o autora. No obstant això, diuen també, que la vida privada de l’escriptor es troba en realitat en els llibres que llegeix, no en els quals escriu.

Relacionadas Benicàssim reunirá a escritores de talla para conocer qué leen