Castelló i el llenguatge de la dansa

La dansa, encara que un l’exerceixi en solitari, és una pràctica col·lectiva perquè genera un tipus de relació entre els cossos i les ments dels quals ballen i aquelles persones que contemplen aquest ball. Hi ha un vincle aquí, molt estret, que va de l’íntim a l’universal. És per això que, quan parlem de dansa, no podem fer-ho sense destacar que és, també, un fenomen complex on existeixen línies de forces que construeixen al seu torn, o poden fer-ho, una identitat.

Que la dansa ha anat explorant nombroses possibilitats d’acció és una cosa evident a tenor de la seua evolució en l’últim segle. La dansa contemporània fusiona una sèrie de pensaments que van més enllà del merament corpori, establint una sèrie de trànsits o ideant una sèrie de laberints mentals que provoquen la sorpresa en revelar, com la resta de les grans arts, la capacitat creadora de l’ésser humà. 'Solo 3' El pròxim 6 de juliol, a partir de les 19.30 hores, la Fundació Caixa Castelló organitza, amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, el programa 3 solos. Es tracta d’un cicle de dansa contemporània que, com assenyalen des de la pròpia entitat castellonenca, «proposa tres peces breus en un mateix espai». Així, el públic tindrà l’oportunitat de gaudir de tres propostes diferents en el llenguatge universal de la dansa, de la mà de tres professionals que compten amb trajectòries de prestigi en la Comunitat Valenciana. La sala Sant Miquel de Castelló acollirà aquesta experiència amb la dansa, aquest diàleg entre cossos i ments generant un mapa emocional i sensitiu únic, un intercanvi comunicador a través de signes creats pel moviment del propi cos. Les propostes Qui seran els protagonistes? I quines peces presentaran en aquest programa exclusiu? Albert Garcia Saurí, professor de dansa contemporània, ballarí i col·laborador en diferents companyies de dansa, i que actualment treballa com a primer ballarí, assistent, coreògraf i docent en la companyia valenciana EBCD —a més de ser director i coreògraf de la seua pròpia companyia eLeCeDe— presentarà Primavera. Per la seua banda, la suïssa Cristine Cloux, que compta amb una trajectòria professional de pràcticament 40 anysi que des de fa més de 20 anys viu a València, on ha ballat amb la companyia Cienfuegos i el Ballet de la Generalitat, acostarà al públic el seu Corps seul, un solo acompanyat d’un músic en directe que continua explorant els elements que configuren la presència escènica, oferint a l’espectador un cos sense ornaments, cos-memòria de sensacions i emocions acumulades al llarg de la seua història. Finalment, Eva Bertomeu, qui gaudeix d’un eclèctic aprenentatge, que al costat de l’aïllament estilístic en el qual confessa haver desenvolupat el seu treball, poc influenciat per tendències dancísticques, conformen el particular llenguatge de les seues obres, de gran exigència tècnica. Cal destacar que en 2001, va fundar la companyia Bojnami Dansa, insígnia de la creació valenciana, amb la qual ha estrenat més de deu treballs, alguns d’ells guardonats amb destacats premis. En aquesta ocasió interpretarà !Espantoso! La dansa és un cos que balla, o diversos cossos que ballen un ritme intern i extern. La dansa és imaginació i poder, és la demostració simbòlica de l’arcaic fusionat amb els últims pensaments més moderns. La dansa és tot un esdeveniment social i cultural que traspassa qualsevol frontera, ja que el seu llenguatge, que és el llenguatge del moviment, és universal. Ballem?