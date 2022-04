L’Ajuntament de Moncofa continua treballant en la sensibilització de la població sobre la necessitat de cuidar el medi ambient i adoptar hàbits sostenibles.

Sobre la base d’aquest objectiu ha instal·lat dos recipients destinats a la recollida de plàstic que es reciclarà per a transformar-lo en mobiliari urbà, com papereres i bancs per a asseure’s.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient, que se suma a altres ja previstes encaminades a reduir la contaminació i el foment del reciclatge. En este sentit, el regidor de Platges i Medi Ambient, Pedro Sales, explica: "En aquest cas s’han instal·lat dos recipients, en els quals els veïns podran introduir els taps de plàstic, de manera que quan els contenidors estiguen plens seran buidats per al seu reciclatge i transformació en elements de mobiliari urbà". Sales també incideix en que és important conscienciar a la població i començar "a donar un segon ús a materials que normalment van al fem".

Ubicacions

Les primeres ubicacions triades per a la instal·lació dels recipients per a la recollida han sigut el col·legi Avel·lí Corma, coincidint amb la campanya que l’escola està realitzant en favor del reciclatge entre l’alumnat, i la plaça Ruiz Picasso, al costat de l’Oficina de Turisme de la platja de Moncofa. El recipient del col·legi está dirigit als alumnes i professors que poden dur els taps des de casa i depositarlos en aquest espai del centre escolar, mentre que en el recipient situat a la platja poden fer-ho els veïns, turistes i visitants.

Aquesta acció compleix una doble finalitat, ja que afavoreix la conscienciació de les opcions senzilles par a cuidar el medi ambient i, al mateix temps, ajuda a la creació de mobiliari urbà necesari i sostenible. En aquest sentit, l’alcalde del municipi, Wences Alós, assenyala que han decidit "instal·lar el primer punt de recollida en el CEIP Avel·lí Corma per a potenciar la importància del reciclatge entre els més menuts i per a donar suport i visibilitat al treball que realitza el mateix centre entre els seus alumnes. És una manera d’incentivar a les generacions més joves i inculcar-los des de molt primerenca edat pràctiques sostenibles i respectuoses amb l’entorn. Mentres tant, a la platja volem implicar a tota la ciutadania", puntualitza el dirigent.