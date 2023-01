Els fanals solars instal·lats fa dos anys en la costa nord de Vinaròs han donat el resultat desitjat i per això l’Ajuntament ha decidit continuar amb la implantació d’aquest sistema en les zones urbanes d’aquest entorn de la costa, per a donar solució al problema de la falta d’enllumenat públic.

Sobre la base d’aquesta decisió, es procedirà a instal·lar 30 nous bàculs i lluminàries led de 20W, amb sistema de panell solar fotovoltaic, que han suposat una inversió de 48.308 euros, a través de l’empresa encarregada de l’enllumenat públic Elecnor.

Substitució

La metodologia que es durà a terme és substituir els fanals que fins ara no tenien xarxa pública per unes de tecnologia solar. Aquesta actuació també s’ha implantat des de la Regidoria d’Urbanisme en les noves llicències d’obra major, on ja s’instal·len aquests fanals solars per a donar servei als veïns.

La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, indica que amb aquesta iniciativa el consistori "fa front a una manca històrica d’enllumenat públic i millora l’eficiència energètica, sense necessitat de realitzar obra civil, fet que elevaria de manera significativa el cost dels treballs", puntualitza.

En 2021, l’Ajuntament de Vinaròs va impulsar un projecte pilot amb la instal·lació dels primers fanals solars amb l’objectiu d’analitzar la idoneïtat d’aquest sistema tècnic, per a donar solució a la manca de fanals en molts carrers del municipi, on no existeix instal·lació civil per a donar xarxa. En aquell projecte es van instal·lar 30 fanals al carrer de la Donzella, per a determinar si aquest tipus de sistema podia oferir una solució a la falta històrica d’enllumenat.

Morellà destaca que "al cap d’un any de funcionament els fanals solars han donat una resposta òptima i, per tant, es farà la implantació de més", concreta.

En aquesta mateixa línia, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Marc Albella, incideix en què amb aquesta mesura es donarà solució a una demanda històrica per part dels veïns de la costa nord i sud.