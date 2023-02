Reciclar més i millor. És l’objectiu fonamental de la campanya El Repte del Reciclatge promoguda per Ecoembes juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual s’han sumat 12 municipis dels consorcis C1, C2 i C3-V1 de les províncies de Castelló i València.

Premi

La iniciativa es planteja com una competició per augmentar les xifres de separació en origen i la localitat que resulte guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 6.000 euros que es donarà a una ONG local. Burriana va acollir ahir la presentació de l’activitat en la que també participaran Almassora, l’Alcora, Benicarló, Segorbe, la Vall d’Uixó, Nules, Vila-real, Onda, Orpesa, Sagunt i Vinaròs. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Maria Josep Safont; el vicepresident del Consorci C2, José Benlloch; el subdirector general de la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, José Vicente Miró; la gerent del Consorci C3 i V1, Sílvia López; i la gerent de màrqueting d’Ecoembes, Susana Revuelta.

El propòsit final és incrementar l’ús del contenidor groc en almenys un 10% de mitjana, ja que com va ressenyar el subdirector general "en matèria de recollida de residus la província progressa adequadament, però necessita millorar en el fraccionament".

Conscienciació

D’altra banda, Safont va posar de relleu la importància del reciclatge en origen. "Ja no és només una opció perquè la despesa mediambiental la pagaran els nostres fills, i la despesa econòmica, tots nosaltres", va indicar. Així mateix, va destacar la vessant sensibilitzadora i al mateix temps social d’aquesta iniciativa que vol arribar als escolars i a la ciutadania en general.

Per la seua part, Benlloch va explicar: "Campanyes com aquesta són fonamentals per a conscienciar-nos que el reciclatge no és una opció, és una obligació legal i moral, perquè així ho estableix la llei i perquè hem d’avançar en els objectius de desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic". Tanmateix, va recordar que la planta de Reciplasa està en un procés de transformació per fer una inversió tecnològica amb 1,7 milions d’euros de la Generalitat valenciana per reduir el percentatge de rebuig.

Informació i animació

Un equip d’animació va estar present durant tot el matí al centre de Bourriana per explicar la iniciativa i fer entrega de diversos regals relacionats amb la campanya. Esta ha sigut la primera parada d’un event que recorrerà totes les localitats participants fins al 4 d’abril. La finalitat és apropar el compromís de separar i reciclar correctament les llandes, brics i envasos de plàstic en el contenidor groc, així com el paper i el cartó, en el contenidor blau. D’altra banda, també hi hauran accions d’entreteniment i educació ambiental així com de xarrades informatives i de sensibilització en centres educatius per a diversos col·lectius veïnals.