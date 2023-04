Les inversions en renovables d’Iberdrola han permés incrementar la producció energètica del grup i la seua capacitat instal·lada en el primer trimestre de l’any. Així ho reflecteixen les dades remeses a la CNMV, en les quals s’observa un increment de l’11% de la producció renovable global del grup, fins a aconseguir els 24.137 GWh en el primer trimestre de l’any. La companyia va superar els 40.000 MW de capacitat instal·lada verda, la qual cosa suposa un augment del 5,3% en el primer trimestre respecte al mateix. La capacitat total es va situar per damunt dels 61.000 MW.

Aposta constant

Iberdrola continua apostant per les energies renovables com a únic pas per a reduir la dependència dels combustibles fòssils i fomentar l’autosuficiència energètica. La capacitat fotovoltaica experimenta una pujada del 40%, fins als 4.576 MW, a causa de les noves instal·lacions a Austràlia, Espanya, els Estats Units i Brasil. L’eòlica terrestre viu un creixement del 4%, fins a situar-se en els 20.202 MW. Espanya és el país on més capacitat renovable s’ha instal·lat en el primer trimestre i ja compta amb 644 MW nous en aquest període (principalment fotovoltaics), la qual cosa contribueix a situar al país com una de les potències verdes més importants d’Europa amb 19.953 MW renovables.

Un dels parcs més nets

La major contribució de les energies renovables ha fet que Iberdrola eleve al 84% la seua ràtio de producció lliure d’emissions, un percentatge que en el cas d’Espanya ascendeix fins al 90%. Així, el grup manté els seus nivells uns dos terços inferiors als dels seus competidors europeus. Quant a la capacitat instal·lada, les inversions realitzades fan que més del 80% de la seua potència pròpia estiga lliure d’emissions, percentatge que depassa el 90% als EEUU i Brasil, i les manté a zero al Regne Unit, on és 100% verd.