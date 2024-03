Les conseqüències de l’escalfament de la mar

El mar Mediterrani està en un moment de calfament extrem. L’any passat, les seues aigües van arribar al màxim històric de temperatura amb 28,71ºC, segons va confirmar el Servei de Vigilància d’Onades de Calor al Mediterrani. L’augment de temperatura posa en perill la vida marina, que ja es troba ofegada per la situació present, però també afecta el temps que tenim a la superfície.

Ahor es va celebrar el Dia Mundial del Clima, una jornada marcada per la urgència de previndre majors canvis al planeta. A la costa mediterrània, el calfament de les aigües implica un potenciament de les tempestes, sequeres, incendis i altres fenòmens típics del nostre clima. A l’arribada de les estacions fredes, la mar solta la calor captada durant l’estiu i aquest xoc de temperatura provoca les precipitacions torrencials. A més calor que solta la mar, més fort serà el fenòmen meteorològic i produeix l’anomenada fuetada climàtica.

A la província ja es noten els efectes de l’escalfament global. L’any passat, per ficar un exemple, l’Ajuntament de Castelló va incloure una partida dins del capítol d’inversions de 190.000 euros per a acondicionar el sistema d’evacuació al túnel de la ronda Est per eludir les cada vegada més freqüents inundacions.

El clima és un factor important per al desenvolupament de les civilitzacions humanes, doncs és a partir de l’Holocè quan es va estabilitzar el clima al planeta, que la humanitat va poder establir les bases de les societats modernes. Previndre el canvi climàtic és clau per a la nostra supervivència.