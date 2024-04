El canvi climàtic farà que vegem menys arcs de Sant Martí

Per a 2100, els arcs de Sant Martí seran més rars en la zona del Mediterrani per culpa del canvi climàtic. Un estudi publicat en la revista Global Environmental Change ha investigat els efectes del canvi climàtic en la distribució dels arcs de Sant Martí en el món i ha demostrat que seran més escassos en llocs temperats com el Mediterrani, el sud d’Àfrica o algunes zones tropicals de Sud-amèrica.

La causa seran les recurrents sequeres que es produeixen, perquè per a l’aparició d’este fenomen meteorològic es necessiten dos ingredients: pluja i llum solar directa que travesse l’atmosfera en un angle inferior a 42 graus.

D’altra banda, els llocs més propers als pols com Alaska o Sibèria, veuran amb molta més freqüència aquest fenomen meteorològic, veient fins a més de 50 arcs de Sant Martí adicionals a l’any. No obstant, esta conclusió és preocupant, doncs el fenomen es produirà perquè, amb el calfament de l’atmosfera, l’aigua que abans caia allà en forma de neu, caurà en forma de pluja. Un futur amb més arcs de Sant Martí en l’àmbit global és preocupant, perquè vol dir que hi haurà menys núvols a baixa latitud que reflecteixen els rajos del Sol i ajuden a refredar el planeta. En moltes cultures, l’arc de Sant Martí és un presagi negatiu i, en aquest cas, és portador de males notícies sobre el canvi climàtic.