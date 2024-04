Detecten la presència del gat muntés en boscos de la Comunitat

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori està avaluant la presència del gat muntés en els boscos de la Comunitat Valenciana, gràcies al sistema de foto trampeig. Es tracta d’una ferramenta que "ajuda a conéixer la fauna que existeix en el nostre espai natural per a poder desenvolupar plans de gestió i accions de conservació", segons va confirmar el director general de Medi Natural i Animal, Raúl Mérida.

Les càmeres instal·lades pels tècnics de la Direcció General de Medi Natural han detectat, recentment, la presència del gat muntés (Felis silvestris), una espècie que es desconeixia si continuava habitant els nostres boscos o havia desaparegut. Aquest sistema també ha permés registrar imatges de noves espècies que venen a colonitzar els nostres espais naturals com el cérvol (Cervus elaphus), que no era present fins a la data, segons va informar la Generalitat Valenciana en un comunicat.

Aquest sistema també ha permés registrar imatges de noves espècies que venen a colonitzar els nostres espais naturals com el cérvol. / Mediterráneo

Sistema no invasiu

Cal assenyalar que el principal avantatge del foto trampeig és que és un sistema de seguiment no invasiu i respectuós, que evita les molèsties a la fauna salvatge reduint al màxim la presència humana i la intervenció en el territori. Les imatges que proporcionen aquests equips permeten, a més de conéixer la presència de determinades espècies, estimar la seua freqüència i densitat, el seu estat sanitari, així com identificar individus a través del pelatge, taques d’identificació i plomatge.

"Des de fa uns anys, el Parc Natural de la Pobla de Sant Miquel, en València, treballa en el projecte de detecció de fauna a través del mètode de foto trampeig; això ens ajuda a crear una imatge fixa que és molt difícil obtindre amb solo el reconeixement visual", va destacar Raúl Mérida.

En aquest sentit, durant el temps que porta en marxa el projecte, s’han pogut llistar les espècies que habiten en els boscos de la Comunitat Valenciana, la seua preferència per determinats llocs, el seu comportament, alimentació i altres curiositats.

El procediment per a instal·lar les cambres consisteix en l’elecció d’uns punts dins de cadascuna de les quadrícules del parc natural i després d’això s’usa un atraient per a facilitar el pas dels animals per eixa zona.

A més, per a obtindre el major nombre possible de registres, les cambres s’instal·len en els llocs més propicis com a punts d’aigua, passos d’animals i posadors.

Imatge d’un gat muntés. / Mediterráneo

Espècie

El gat muntés és un mamífer carnívor de la família Felidae. Aquesta espècie s’assembla al gat domèstic (Felis silvestris catus), però el seu cos és més robust i bastant més gran que la majoria d’aquests; només s’acosten a la seua grandària els d’algunes races gegants. El seu pelatge és de tons marró-grisencs amb algunes ratlles negres distribuïdes pel cap, coll i extremitats. La gola i el ventre són de color molt més pàl·lid. El seu pes varia en general entre dos i set quilograms, amb mitjanes per als exemplars ibèrics adults entorn dels cinc quilograms per als mascles i els quatre per a les femelles.