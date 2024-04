Xarxes, vertebradores del nou model energètic

i-DE, la distribuïdora d’Iberdrola, va celebrar recentment la XIX edició de les seues Trobades del Negoci de Xarxes, en la qual va reunir, en diferents jornades, a un centenar d’empleats de la província de Castelló, que van posar el focus en les xarxes elèctriques com a element fonamental en la transició energètica, integrant nous punts de connexió tant renovables com de recàrrega, sent capaces de gestionar fluxos d’electricitat bidireccionals i adaptant-se a les noves necessitats de tots els agents.

L’electrificació de l’economia, necessària per a aconseguir la descarbonització, és un procés clau per al canvi climàtic. Aquesta nova edició ha servit per a posar en valor i fer balanç de l’activitat desenvolupada durant 2023, en el qual la companyia ha millorat la qualitat de servici que ofereix als seus clients, amb el millor valor de la història a tancament d’any.

Anàlisi

En les sessions celebrades a Castelló, la companyia va compartir l’anàlisi del context actual, les oportunitats i reptes derivats de la transició energètica: autoconsum, comunitats energètiques, bateries o centres de processaments de dades, així com la importància de la ciberseguretat i la innovació com l’eix vertebrador de l’activitat.

Durant la seua intervenció, el cap de Zona de la companyia a la província, José Miguel Martínez, va instar a reforçar la seguretat de les persones per a minimitzar el risc elèctric i d’aquesta manera garantir la protecció, així com la cura del medi ambient.