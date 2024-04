Realitzen 77 repoblacions educatives en la Comunitat

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori va realitzar un total de 77 repoblacions educatives durant el mes de març amb motiu del Dia de l’Arbre en la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) i Parcs Naturals.

Aquesta iniciativa, que es realitza cada any, té com a objectiu posar en valor la importància de protegir els boscos i destacar el paper que juguen els arbres i la vegetació en general a l’hora d’absorbir diòxid de carboni, així com per a la fixació de sòl.

En aquest sentit, el director general de Medi Natural, Raúl Mérida, va destacar recentment la importància «d’aquestes accions de caràcter divulgatiu per a conscienciar de la necessitat de conservar la biodiversitat vegetal de les nostres muntanyes».

Els exemplars plantats pertanyen a cinquanta espècies autòctones. / R. D. M.

Més de 12.000 exemplars

En la campanya d’enguany s’han plantat més de 12.000 exemplars d’arbres, pertanyents a 50 espècies autòctones, al llarg de les activitats de repoblació i educació ambiental realitzades, de gener a març, als parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Raúl Mérida va recordar sobre aquest tema que "tan importants són les accions de repoblació tant d’arbres com d’espècies frondoses, matoll baix i plantes rebrotadores com les accions de caràcter educatiu, en les quals incideix la Conselleria".

Aquestes repoblacions educatives, en les quals han participat nombrosos col·legis, associacions i empreses de les tres províncies, han estat dirigides a tota mena de públic, i s’ha evidenciat l’interés de la ciutadania per tindre un entorn natural ben conservat.

A més de les espècies que habitualment componen els nostres ecosistemes, els espais naturals també s’han reforçat amb espècies vulnerables com la xara de Cartagena o els 200 peus de Frangula alnus (fràngula, arraclán o avellanillo), espècie vulnerable en el catàleg valencià d’espècies de flora amenaçada, que s’ha introduït per a formar part de les riberes del Parc Natural del Túria, així com també amb 400 peus d’Ulmus minor (om) resistent a la grafiosi, una malaltia fúngica que sol afectar a aquesta espècie.