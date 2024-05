La pesca sostenible dona esperança a les tonyines

La tonyina ha sigut una de les espècies més amenaçades dins de la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN), sobretot a causa de l’excés de captura d’aquests animals i la pesca il·legal.

Des de 1980 fins a 2008 l’activitat pesquera es va incrementar exponencialment arribant a generar més de 50.000 tones de tonyina roja a l’any en l’Atlàntic oriental i la mar Mediterrània, segons dades del Consell d’Administració Marina. S’estima que durant la primera dècada del segle es van produir entre 10 i 26 milions de tones de peix a tot el món procedent de pesca il·legal, no declarada o no reglamentada.

En concret, la tonyina roja de l’Atlàntic era una de les espècies més amenaçades per la pesca excessiva, fins que fa uns anys va passar de la categoria «en perill» a «preocupació menor», augmentant el nivell de les seues poblacions gràcies al desenvolupament de nous enfocaments de pesca sostenible a llarg termini.

Evolució

Altres túnids d’aquest tipus, com la tonyina roja del sud, que va passar de l’estat «en perill crític» a «en perill», o la tonyina del nord de «quasi amenaçat» a «preocupació menor», van millorar les seues estadístiques mundials a causa d’una lluita més eficient contra la pesca il·legal i el compromís internacional, segons la IUCN. No obstant això, i encara que la població de les tonyines continue creixent, moltes varietats segueixen greument minvades en determinades poblacions regionals, com la tonyina roja del pacífic, que es troba a menys del 5% de la seua biomassa original.

Una altra de les causes que no ajuden a aquests animals és el calfament global, ja que segons un estudi d’AZTI, les temperatures superiors a 28 graus podrien ser negatives per al seu creixement. En el cas de la Mar Mediterrània han demostrat que superarà aquest llindar en 50 i molts túnids es desplaçaran a zones més fredes, perdent la biodiversitat.