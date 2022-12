Los 10 impactos de Qatar: será el Mundial de Messi

El Mundial de Qatar, que tanto ha dado que hablar antes de que comenzara, desde la oscura y sospechosa nominación hasta sus peculiaridades como país, aventadas y criticadas en todos los confines, dejará también acontecimientos positivos dignos de ser recordados para la posterioridad. Pase lo que pase en la final, llevará el nombre del Mundial de Messi.

La despedida de un mito

"Seguramente será mi último partido", anunció Messi en su primera valoración de la final nada más consumarse la clasificación de Argentina tras batir a Croacia. El "seguramente" viene a cuento porque en 2016 anunció que dejaba la selección y dos meses después se desdijo. Queda un margen para la rectificación. Pero, a los 35 años, Messi se encamina a la retirada. Y lo hace con la grandeza de quien ha sido el mejor futbolista del mundo de las últimas décadas, tal vez de todos los tiempos.

Messi ha arrastrado a todo un país hacia cotas que serían inimaginables sin él. Ha marcado cinco goles en seis partidos y ha dado tres pases de gol. Este domingo será el futbolista con más partidos disputados en los mundiales. El planeta aguarda a que se ciña la corona como colofón a una carrera única.

Mbappé, el sucesor

Única será la de Kylian Mbappé si mantiene al alza la colección de títulos; algunos gozan de poco crédito internacional por el dominio del PSG en los torneos franceses. Pero el delantero, a los 23 años, ya ha sido campeón mundial en Rusia-2018, donde se consagró como una figura planetaria. No ha decrecido el rendimiento de Mbappé, peleando con el viejo Messi por el título colectivo y por los individuales de máximo goleador y mejor jugador que se decidirán durante la final.

Francia podría ser la tercera selección que revalida el título, después de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Didier Deschamps ya ha sido doble campeón como jugador y entrenador. La única que ha acreditado su condición de favorita. Solo Inglaterra la tuvo en sus manos.

La eclosión de Marruecos

La tuvo en sus manos Inglaterra, pero soltó la presa con el penalti que Harry Kane lanzó a la nubes. No anduvo tan cerca Marruecos, el posterior obstáculo de Francia, que apretó en el tramo final cuando se vio obligada a asumir la iniciativa. Gran campeonato del cuadro magrebí, que asciende al pedestal de los cuatro primeros.

El once de Walid Regragui, con su excelente dispositivo defensivo, adelantó a Bélgica y Croacia como primera de grupo, y se cargó a España y Portugal después. Ha sido finalmente Marruecos el representante africano que más lejos ha llegado en la historia de los Mundiales y por ello será recordado. Senegal, Ghana y Camerún, como anteriormente Nigeria, Costa de Marfil y Egipto, por citar otras potencias del continente, no lo consiguieron.

Las protestas simbólicas

La polémica elección de Qatar desde la designación para albergar el evento del 2 de diciembre de 2010 no iba detenerse de golpe. Nadie iba a apretar el freno de emergencia. Solo lo ha conseguido el juego. Amaneció el Mundial con llamadas a la protesta que fueron languideciendo con la intervención de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

"Me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado, inmigrante...", dijo en un discurso vacío, porque luego se negó el brazalete multicolor a las selecciones que abogaban por la igual de género, amenazando con amonestar al capitán, Dinamarca se presentó con una camiseta sin distintivos, hubo rodillas en tierra... Los jugadores de Alemania se taparon la boca en la primera foto de equipo -también los presentadores de un programa catarí, a modo de mofa tras su eliminación- y luego se la cerraron.

Segundo chasco alemán

Abandonó avergonzada Alemania el Mundial y a continuación cayeron las dos clasificadas del grupo, España y Japón. A la primera eliminatoria. Ambas por penaltis, con la intromisión del azar a modo de atenuante. No en el caso de España, que no supo atacar a Marruecos, sin ideas en el campo ni en el banquillo. Los signos de modernidad no se observaron en el césped. Usó el equipo la posesión sin ton ni son y toda la confianza en Luis Enrique saltó por los aires.

La Federación viró 180 grados para promover un cambio radical en las formas del nuevo seleccionador, el presuntamente continuista Luis de la Fuente, que se verá si afectan en el fondo. Al juego técnico y veloz, abierto y proactivo que fue languideciendo con el transcurso del torneo. El 7-0 de Costa Rica fue el descorche de una gaseosa. Desbravado quedó el equipo cuando Alemania empató hasta llegar a ser un ente insípido en la eliminación ante Marruecos.

España naufraga

Abandonó avergonzada Alemania el Mundial y a continuación cayeron las dos clasificadas del grupo, España y Japón. A la primera eliminatoria. Ambas por penaltis, con la intromisión del azar a modo de atenuante. No en el caso de España que no supo atacar a Marruecos, sin ideas en el campo ni en el banquillo. Los signos de modernidad no se observaron en el césped. Usó el equipo la posesión sin ton ni son y toda la confianza en Luis Enrique saltó por los aires.

La Federación viró 180 grados para promover un cambio radical en las formas del nuevo seleccionador, el presuntamente continuista Luis de la Fuente que se verá si afectan en el fondo. Al juego técnico y veloz, abierto y proactivo que fue languideciendo con el transcurso del torneo. El 7-0 de Costa Rica fue el descorche de una gaseosa. Desbravado quedó el equipo cuando Alemania empató hasta llegar a ser un ente insípido en la eliminación ante Marruecos.

Neymar se pierde otra vez

Hablando de gaseosas, sin nada de sustancia, se confirmó Neymar, aparatoso montaje publicitario de un jugador que no dejará nada más que pinceladas, flashes, filigranas a imitar, sin ningún título de peso que apuntale la categoría futbolística. Que si el tobillo, que si el baile, que si las faltas recibidas, que si el abrazo… futilidades insuficientes para ser digno de portar el 10 de Brasil. El 10 de Pelé.

Cayó Brasil, sí también en los penaltis, contra Croacia, con media disculpa de no ser porque era el candidato unánime, la mejor y más completa plantilla, poseedora de un ataque fabuloso, y que perdió en octavos de final también. Venía de los cuartos de Rusia (eliminada por Bélgica) y del 1-7 de la semifinal del Mundial que organizó. Una involución temible que agita las estructuras de la Confederación. Tite, por supuesto, abandonó avergonzado el banquillo de la selección.

Feo adiós de Cristiano

Messi se irá por la puerta grande, aunque pierda, y Cristiano se marchó por la trasera, hundido en el fango de las lágrimas que derramó al consumarse la eliminación de Portugal. Otro fiasco de selección, plagada de grandes nombres (Ruben Dias, Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Pinto...) que trataron de agruparse como equipo pese a la disidencia de su capitán. Se presentó Cristiano tras una rajada contra el Manchester United, el club que le encumbró, permaneció sin equipo durante el torneo -aún sigue, entrenándose en Madrid esperando al mercado de enero- y despreció al seleccionador, que le sentó a continuación con los suplentes.

Empezó el torneo como miembro del United y se despidió como free agent, esa fue la filiación que le atribuyó la FIFA, sin despedirse ni felicitar a Marruecos. Un simple y triste gol a Ghana y de penalti difuminado en la discreción de los ocho goleadores de Portugal.

Partidos más largos

Varios entrenadores cesantes y cesados (Luis Enrique, Tata Martino, Louis van Gaal, Tite, Fernando Santos, Robert Martínez), jóvenes que brillaron sin estridencias (Gakpo, Pedri, Gavi, Musiala, Gvardiol, Weah...) y selecciones que siguen en deuda por no confirmar su progresión, casos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, embarrancados a medio camino, como siempre. El torneo dejó asuntos pendientes para el próximo torneo.

La consolidación del generoso tiempo añadido (entre 5 y 13 minutos) para compensar las numerosas pérdidas de tiempo (las celebraciones de los goles han sido groseramente aparatosas) y la inclusión de la mujer en el arbitraje requerirán una confirmación futura. A la hora de la verdad, solo la francesa Stephanie Frappart pitó un encuentro (el Costa Rica-Alemania) y sus compañeras Salima Mukansanga y Yoshimi Yamashita apenas ejercieron de cuarto árbitro.

Estadios nuevos y llenos

Los 64 partidos del Mundiales se habrán disputado en ocho estadios, siete nuevos y uno remodelado. Qatar ha hecho un alarde de medios empleados con la tecnología utilizada, las infraestructuras construidas y las inversiones realizadas. Miles de millones se han gastado para que Infantino pudiera presumir de "éxito". Uno sí puede darse por unánime: la ausencia de alcohol ha facilitado que por primera vez en multitud de torneos, no hubiera un solo detenido británico. Era algo de lo que presumieron los diarios anglosajones.

Los llenos (más de 3 millones de entradas vendidas, según fuentes oficiales) han sido algo tramposos, porque numerosas butacas se llenaban con el partido empezado. También han sido tramposas las multitudinarias aficiones, compuestas por ciudadanos locales impostados. El estadio Lusail sí que estará a reventar este domingo. Decenas de aficionados se agolpaban en las puertas del centro de venta de entradas para obtener una.