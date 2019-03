El azulejo crece en exportaciones frente al desplome de los cítricos

Castellón lleva desde el 2010 incrementando año tras año su saldo de exportaciones. Este, sin embargo, ha comenzado con un dato negativo, puesto que en enero las ventas al exterior disminuyeron un 5% respecto al mismo periodo del 2018. Un descenso en el que pesa mucho el mal comportamiento del sector citrícola, compensado en parte por un sector cerámico que crece pese a la difícil coyuntura internacional.



Los datos de ICEX España Exportación e Inversiones muestran que Castellón vendió a otros países ese mes más de 621 millones de euros. De ellos 200, hasta un 32%, corresponden a operaciones culminadas por empresas cerámicas de la provincia, que aumentaron un 3,5% respecto al mes de enero del ejercicio pasado.

Un dato que cobra más relevancia si se tiene en cuenta que el sector vive un periodo de estancamiento. Tras un primer semestre del 2018 de evolución positiva, en el segundo la actividad cayó, cerrando el año con cifras parecidas a las del 2017 --el incremento anual no llegó ni al 2%--. Fritas y esmaltes cerámicos, por su parte, crecieron respecto a enero del 2018, concretamente un 1,2%.

EN CAÍDA

Peores noticias llegan desde el sector citrícola, que no sale del atolladero. En un mes en el que la comercialización de la naranja es todavía muy intensa, las firmas castellonenses vendieron un 8,7% menos que el año anterior, 101 millones por 110. Unas cifras que vienen a confirmar que la mala campaña va a suponer estimables pérdidas.

También es reseñable la caída de ventas de combustibles y lubricantes, de un 63%, si bien solo suponen un 4,5% del total de exportaciones desde la provincia.

El decano de los economistas de Castellón, Joaquín Querol, advierte de que el escenario internacional no es el más propicio para el intercambio comercial. «Europa no está funcionando. El brexit está generando mucha incertidumbre y las economías de Francia, Italia y Alemania no están en su mejor momento», advierte. Es por ello que cree que «habrá una contracción de la demanda».

CONCENTRACIÓN

Respecto al sector cerámico, y a pesar de las buenas cifras de enero, explica que la tendencia apunta a una «concentración empresarial», lo que podría implicar el cierre de firmas más pequeñas «que no tengan canales de distribución potentes».

Por otro lado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación industrial en la Comunitat Valenciana disminuyó un 6,6% durante enero en la tasa interanual