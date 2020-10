Blanca Marín: «La ruta Castellón-Madrid es fundamental, enlazaría con uno de los hubs aéreos más potentes»

La recién nombrada directora general de Aerocas, Blanca Marín, representa una nueva etapa para el aeropuerto de Castellón, una en la que el acento no estará puesto únicamente en el turismo, sino también en el potencial logístico que tiene el recinto. Con la prudencia lógica que impone la pandemia, traza las que serán sus principales líneas de actuación.



--Usted y Josep Gisbert sustituyen al hasta ahora director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat. ¿Por qué se ha decidido dividir las responsabilidades del cargo entre dos personas?

-He asumido la dirección general de Aerocas, en sustitución de Joan Serafí Bernat, con el objetivo de dar un nuevo impulso al aeropuerto en sus diferentes vertientes y de consolidarlo como un elemento de dinamización y vertebración del territorio. En mi caso, tengo experiencia en el desarrollo de complejos empresariales, que me servirá para afrontar el objetivo estratégico de la Generalitat de generar un polo logístico e industrial vinculado al aeropuerto.

Por su parte, la incorporación de Josep Gisbert pretende reforzar la orientación turística del aeropuerto, dado su conocimiento del sector. En definitiva, se trata de lograr un desarrollo integral del aeropuerto de Castellón aprovechando todo su potencial.



--El presidente Puig anunció una inversión de 105 millones para desarrollar la zona logística del aeropuerto. ¿Qué plazos se manejan? ¿Qué tipo de empresa tendrá interés en asentarse en ese espacio?

-Se trata de un anuncio muy importante, porque sitúa al aeropuerto dentro de los principales proyectos de reconstrucción de la Comunitat Valenciana. El objetivo es reforzar la cartera de servicios y abrir el abanico para implantar nuevas actividades que permitan consolidar el aeropuerto como un polo económico y logístico al servicio de la economía y la ciudadanía.

En estos momentos estamos trabajando en la redacción y tramitación del Plan Especial de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC), que establecerá su ordenación y desarrollo, definirá los usos pormenorizados y fijará los plazos aproximados de ejecución. El objetivo es atraer empresas vinculadas, principalmente, con el sector aeronáutico y la logística. De hecho, ya hay compañías de este tipo operando en el aeropuerto.



--El planteamiento de apostar por la vertiente logística de la base, ¿significa la asunción de que a nivel turístico hay un margen limitado de crecimiento?

-La vertiente turística sigue siendo fundamental y vamos a mantenerla y potenciarla. Lo que pretendemos es explorar y explotar todas las posibilidades que ofrece el aeropuerto para convertirlo en un motor de desarrollo y vertebración del territorio, más allá del turismo. Por ello, vamos a seguir incidiendo en la diversificación y ampliación de la cartera de servicios. En estos momentos, se está acondicionando una nueva zona de estacionamiento de aviones, que abarcará una superficie de más de 20.000 metros cuadrados.

Además, están a punto de iniciarse las obras de construcción de un centro de mantenimiento de aviones. Asimismo, vamos a adjudicar próximamente las obras de construcción de la nueva plataforma industrial del aeropuerto, un área que permitirá ampliar las actividades que ya se están desarrollando y también la llegada de nuevas inversiones.



--¿De qué manera ha modificado la pandemia los planteamientos futuros para el aeropuerto en materia de objetivos, estrategia, etc?

-El sector de la aviación es uno de los que más está sufriendo la crisis asociada al covid-19, ya que ha generado una caída del tráfico aéreo que no tiene precedentes. El aeropuerto de Castellón no es ajeno a esta situación y, obviamente, se ha visto muy afectado en lo que respecta al tráfico comercial, al igual que ha ocurrido con el resto de aeropuertos. La pandemia ha reforzado nuestro convencimiento de que es necesario apostar por la diversificación de la actividad, por lo que la estrategia va a ir encaminada en ese sentido. Quiero recalcar que el aeropuerto ha sabido adaptarse a las circunstancias actuales y está dando respuesta a las necesidades que plantea el mercado con el desarrollo de las actividades de estacionamiento, mantenimiento y desmontaje de aviones. En un contexto tan difícil, estamos siendo capaces de promover inversiones y poner en marcha nuevos proyectos, en colaboración con el sector privado. En paralelo, trabajamos para reactivar la parte de los vuelos comerciales en cuanto las circunstancias de la pandemia lo permitan.



--¿Qué ruta concreta o qué perfil de ruta sería deseable para el aeropuerto en un futuro? ¿Es previsible que tras la crisis sanitaria haya rutas que no se reanuden?

-El sector de la aviación vive un momento muy incierto y cambiante debido a la crisis del coronavirus. En este contexto, es complicado hacer previsiones. Nuestro objetivo es reactivar las rutas regulares que habíamos logrado, aunque estamos, como todo el sector, a expensas de la evolución de la pandemia.



--Tras la experiencia de la conexión con Bilbao, ¿cree posible establecer otras rutas dentro del territorio nacional?

-La verdad es que la ruta de Bilbao está funcionando de manera satisfactoria, ya que registra un nivel de ocupación positivo pese a la compleja situación generada por esta pandemia. En Aerocas estamos manteniendo un contacto permanente con las aerolíneas a fin de evaluar las posibilidades de conexión con destinos nacionales e internacionales.



--Castellón es poco conocida para el turista extranjero. ¿Cómo hay que actuar a nivel promocional para ‘venderla’ mejor?

-Creo que Turisme Comunitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo y el empresariado del sector están realizando un gran trabajo para posicionar mejor a Castellón en el exterior. El aeropuerto es una puerta de entrada al destino, por lo que vamos a seguir colaborando con las administraciones y el sector privado a fin de fomentar la llegada de turistas internacionales.



--Hay dos cuestiones dependientes del Gobierno central que están relacionadas: la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de la ruta Madrid-Castellón y la inclusión del aeropuerto en la red de Aena. ¿Ve probable que se resuelvan de forma favorable?

-Una ruta Madrid-Castellón sería fundamental para el desarrollo del aeropuerto, ya que quedaría enlazado con uno de los hubs aéreos más potentes a nivel internacional, multiplicando las opciones de conexión. La Generalitat sigue trabajando con el Ministerio de Fomento para lograr la declaración de OSP, aunque las gestiones se han visto afectadas por la pandemia. Del mismo modo, se trabaja en lo referente a Aena.