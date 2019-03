Castellón absorbe más ciudadanos de los que se marchan al extranjero

... los jóvenes castellonenses sin cualificación no solo existen sino que son mayoría. ¿ a qué viene decir que necesitamos gente no cualificada si no sabemos que hacer con la que hay? Ser de Castellón siento decir que laboralmente está penalizado a no ser que pertenezca a una élite minoritaria o tengas un enchufe de la misma. Ser de "Soca" solo sirve para las fiestas de la Magdalena, pero a la hora de la verdad los castellonenses más humildes no tienen sitio en Castellón y los más formados se van y los que se quedan con menos cualificación ven como los empresarios quieren para esos empleos mejor a gente de fuera. Ese es el futuro de nuestros jóvenes que no estudiaron , 60 por cien . Alguien se tiene que acordar de ellos . Mientras tanto que vengan más de fuera. Que bonito