Castigo a la costa y colapso en el interior de Castellón

La borrasca Gloria ha dejado un panorama desolador en la costa. Desde Almenara hasta Vinaròs, el envite del mar embravecido se ha tragado playas, destrozado paseos marítimos, causando inundaciones y cuantiosos daños materiales. Un litoral que es una fuente de riqueza para las localidades, inmersas en plena promoción turística en Fitur. Por otro lado, las nevadas en el interior han dejado más de un metro de nieve causando numerosos problemas circulatorios y dejando incomunicados a municipios de Els Ports.



Olas de ocho metros. Vientos de más de 100 km/h y lluvias persistentes y generalizadas han obligado al Consorcio Provincial de Bomberos a hacer más de 130 servicios, 32 por salvamentos, y a activar un plan de emergencia que comportará la contratación, por vía urgente, de maquinaria, para reforzar las tareas de retirada de la nieve y la limpieza de los restos del temporal. «Estamos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales», resaltó ayer el presidente de la Diputación, José Martí.

En algunos municipios, incluso, ha habido evacuaciones, debido al empuje del oleaje, como en Almassora, donde 11 personas fueron desalojadas de la playa; mientras, en Almenara, ayer hubo otra, que se suma a las once del lunes y también se desalojó un camping en la Ribera de Cabanes y a vecinos de una urbanización de Peñíscola.

«Ha habido otros temporales, sí, pero que haya producido tantos daños como este, no; de hecho, Torrenostra está devastada», resaltaba el concejal de Playas de Torreblanca, Rubén de la Cruz, añadiendo que «sí se habían producido este tipo de marejadas anteriormente pero nunca habían producido tantísimos daños como ahora». El mar ha arrancado el muro del paseo; arrastrado piedras, la playa se la ha tragado el mar, que irrumpía con fuerza en las calles principales del núcleo costero de Torrenostra.

En la misma línea, el alcalde de Nules, David García, subrayó: «Hacía muchos años que el mar no entraba en las viviendas de primera línea como lo ha hecho en esta ocasión», dijo, con calles y caminos inundados por el desbordamiento de la Gola y por la salida del mar. «Si seguimos así con este tipo de temporales cada vez más seguidos no será Costas quien tire las casetas será el mar si el Gobierno no actúa de urgencia», matizó García.

Para la primera edil de Almenara, Estibaliz Pérez, «este temporal ha sido destructor, nunca se recuerda una situación de estas características y las consecuencias son demoledoras. Son muchos los que hemos padecido, ni siquiera el de enero de 2017 que arrancó parte del paseo, tuvo la intensidad de este».

Ante los gravísimos destrozos no solo en infraestructuras, sino en propiedades privadas y en vehículos, «estamos en condiciones de poder pedir zona catastrófica», indicó Pérez, que hoy mantendrá una reunión en la Dirección General de Costas, para comprobar en qué estado está la tramitación de la defensa del litoral de Almenara, y advertirles que no podemos soportar otro temporal ni volver a los parches.

«GRAN CATÁSTROFE» // El primer edil de Moncofa, Wenceslao Alós, declaró: «Estamos en una gran catástrofe». Alós no descarta seguir los pasos de Sanz y pedir también la declaración, porque los daños en infraestructuras son «innumerables pero en viviendas y vehículos en calles anegadas y alguno que puede estar en algún garaje, van a ser millonarios». Informa Miguel Sánchez.

Mientras, la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, tildó de «insólita la situación». «Con más o menos frecuencia, históricamente hemos sufrido el cierre de determinados tramos de la primera línea de costa, pero ni en los peores temporales nos hemos enfrentado a una catástrofe de estas dimensiones que se repite en toda la provincia, por lo que, además de buscar alternativas en infraestructuras, es momento de reclamar la mejor defensa de nuestras playas», según Galí.

LAS AYUDAS DEL CONSELL

La consellera de Gobernación, Gabriela Bravo, visitó Almenara y anunció que el próximo viernes se llevará al Consell el acuerdo que inicia la tramitación para que los ayuntamientos puedan presentar en el plazo de 45 días la valoración de los daños y poder facilitar las ayudas para restablecer la normalidad. Bravo anunció la intervención de una unidad de la UME del ejército y otras medidas de emergencia para recuperar la normalidad.

CAÍDA DE ÁRBOLES

El viento provocó también caída de árboles u otros elementos. A estas inclemencias se sumaron ayer los truenos e incluso piedra.

CORTES DE LUZ

Aparte, según Iberdrola, los cortes de luz afectaron a 3.000 clientes en Castellón, el interior del Maestrat, Peñíscola, la Vall y Nules.

NIÑOS SIN CLASE

A su vez, más de 3.000 niños de 12 municipios se quedaron sin clase.

LOS PELIGROS DE HACERSE SELFIES

Varios municipios como Almassora o Nules tuvieron problemas con personas que acuden a la playa a hacer fotos o ver el temporal, se quedan atascados y entretienen a los efectivos, por lo que pedían no acudir a las playas a no ser estrictamente necesario. El alcalde de Nules, David García, alertó del «gran peligro» que comporta y que dificulta las tareas del personal que está trabajando.

LA VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS



El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, resaltó que es un temporal histórico en cuanto la altura de la ola. «No tenemos registros de olas de esta magnitud como la que se hizo el lunes entre Valencia y Castelló, donde la boya registró 8,5 metros», señaló, con más de siete metros en otras zonas. En cuanto al espesor de la nieve recordó que en la histórica nevada de 2017 se registraron 74 centímetros en Vilafranca, que probablemente se verán superados en este episodio ya que a las 10.00 de ayer se medían 86 centímetros y siguió nevando. En Morella, se recogieron 125.8 litros por metro cuadrado ayer.

Añadió que «este tipo de temporales suelen dar daños importantes y generalizados porque suelen ser muy prolongados, a diferencia de los de otoño, más breves pero intensos en lluvia». Por contra, José Quereda, catedrático de Climatología, resaltó: «no hay parámetros de récord, pero globalmente es uno de los grandes temporales de nuestra serie histórica y que, tal vez, por sus efectos en la zonas de la costa.

LA PREVISIÓN

Según el catedrático de la UJI José Quereda, el temporal amainará a partir de hoy: «La columna ciclogenética de la DANA, a través de Gibraltar, mañana se instala sobre Portugal. Para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén todavía cielos cubiertos con precipitaciones dispersas intermitentes, y máximas en ascenso. José Quereda señala que ya las lluvias serán más débiles y los vientos más flojos.