Las collas sacarán esta Magdalena 120 carros engalanados a la calle

Cada ve se venden más carros (y más que se venderán) porque cada vez es más complicado vivir la Magdalena con ellos. Los carromatos ahora son carros engalanados y están sujetos a unas reglas muy estrictas. Solo se puede ir en ellos bajo la compañía de la policía local o junto al resto de carros en eventos determinados. Algo tan sencillo como ir con el carromato hasta la colla para cargar con todos lo necesario para hacer una paella en la Magdalena está prohibido, lo que supone ir con los coches cargados hasta unos de los parkings donde deben estar los carros obligatoriamente, ya que no se puede dejar el carro a donde a uno le venga en gana. Es lógico que haya unas normas ante unos vehículos que no cumplen las normas básicas de seguridad, pero eso supondrá que cada vez tengan menos atractivo para las collas. Lo que se indica como que "por motivos laborales o algún problema mecánico, no pueden participar " es lo de menos, la verdad.