Concentraciones violetas en Castellón en repulsa del maltrato

Castellón al completo se ha volcado en repulsa a la violencia machista que avanza con unos números más que preocupantes. El movimiento feminista ha teñido hoy de violeta las calles y enclaves tan emblemáticos como El Fadrí o el Ayuntamiento de la capital de la Plana, donde los organizadores aseguran que se han rondado las 3.000 personas, en concentraciones nocturnas en la provincia y en el resto de España para declarar la «emergencia feminista» cuatro días después de que el triple asesino de Pontevedra matara a quienes fueron su suegra, su cuñada y su mujer delante de sus hijos menores.

Al margen de la capital de la Plana se han sumado a esta iniciativa municipios como Vila-real, Alcalà de Xivert, Moncofa, la Vall d’Uixó y Morella, entre otros lugares. En ellos, abogarán, bajo el lema La Nit Serà Violeta, por garantizar «la educación en igualdad» y «un tratamiento de la violencia de género ético y veraz».

En la concentración de Castelló se ha visto a colectivos como la Xarxa Feminista pels Bons Tractes, Adona't, Liceu de Dones, Iaioflautes, Dones d'Olocau o miembros del Ciclo Formativo de Igualdad de Género del IES Ribalta. Tampoco han faltado representantes de distintos partidos como Patricia Puerta, Jorge Ribes, Vero Ruiz, Carles Mulet, Irene Gómez o Carlos Laguna.

La manifestación estaba encabezada por una pancarta en la que se podía leer el nombre de todas las mujeres asesinadas este año, que han protagonizado también el comienzo de la lectura del manifiesto, pues se han leído todos sus nombres. Entre los lemas que portaba la gente se podía leer 'No es no, lo demás es violación', 'Mi cuerpo no se vende' o 'Da igual el sexo, la raza, la orientación sexual o la especie'. Tras la lectura de dicho manifiesto, los asistentes han realizado una manifestación por las distintas calles de la ciudad en la que se ha combinado la defensa de las mujeres con la lucha por la emergencia climática, en un movimiento llamado ecofeminismo.

En la provincia, donde la próxima semana se cumplirá un año del doble parricidio de Martina y Nerea a manos de su padre, las cifras hablan por sí solas. En el último año se han registrado 631 nuevas víctimas del maltrato de género en Castellón, según datos del Ministerio del Interior, y ya son 7.748 mujeres las que figuran en el registro total oficial.

