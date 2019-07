Confirmado: Habrá huelga en Les Columbretes

Los guardas de Les Columbretes se han reunido este viernes en Castelló con encargados de la empresa Tragsatec que les contrata sin llegar a un acuerdo, por lo que mantienen la amenaza de huelga, que emprenderán a partir del próximo 3 de agosto.

Representantes de Tragsatec han ofrecido a los empleados satisfacer una de sus reclamaciones, pero no han alcanzado un acuerdo en puntos sustanciales en lo referente a la jornada laboral y otras reivindicaciones. La única reclamación aprobada ha sido la de reconocer la categoría profesional de los trabajadores, pero no así la de su contrato, fijo discontinuo pese a que algunos llevan trabajando como guardas del Parque natural desde hace más de una década, o la de su horario de 24 horas ininterrumpidas durante 15 días.

"Nos han dicho que ya nos compensan el tiempo que trabajamos allí con pluses de disponibilidad, pero estos pluses ascienden a 140 euros al mes, 9 euros al día que no cubren que trabajemos día y noche como se puede entender", afirma David Molina en representación de los guardas de Les Columbretes. "Además no solicitamos más dinero, sino periodos de descansos. Hemos hecho ofertas para establecer un convenio específico, pero se han negado a negociar porque aseguran que quieren imponer un convenio colectivo a todos los trabajadores, obviando la situación especial de los guardas de estas islas", añadía esta misma fuente.

Este representante de los empleados afirma que "si no pasa nada raro" la huelga de los guardas comenzará el próximo 3 de agosto, con las funestas consecuencias que podría tener para el ecosistema de uno de los tesoros marítimos del mar Mediterráneo. "Si no estuviéramos nosotros ni los empleados de la reserva, en diez días no quedarían ni las lapas", lamentaban en la edición impresa de este viernes del periódico de Castellón uno de los guardas de Les Columbretes.