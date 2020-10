Los contratistas proponen a la UE invertir 242 millones en Castellón

Los 140.000 millones del fondo de recuperación que manejará el Gobierno central en los próximos años, procedentes de la Unión Europea, servirán para financiar proyectos que deben cumplir con criterios de «transformación digital, igualdad y cohesión territorial», como dijo esta semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y aún no tienen un destino definido, por lo que desde las administraciones se están afanando en presentar actuaciones susceptibles de acogerse a este fondo. Los contratistas valencianos ya han dado un paso en este sentido y presentarán en breve una relación de proyectos que, en lo que respecta a la provincia, atañen al Corredor, a la N-232, a la N-340 y al acceso sur a PortCastelló, con una inversión de 242 millones.

El tiempo apremia, ya que la lista de actuaciones propuestas se tiene que remitir entre finales de este mes y la primera quincena del siguiente. Es por ello que la patronal de constructores, Seopan, solicitó a la Cámara de Contratistas de la Comunitat una relación de proyectos que pudieran encajar en estos fondos para presentarlos ante las administraciones. El requisito indispensable es que estuvieran total o casi totalmente definidos en su diseño.



Carreteras

El presidente de la Cámara, Manuel Miñes, detalla que en materia de carreteras solicitarán que la UE afronte tres actuaciones en Castellón. Una es el acceso viario a la dársena sur, que está valorado en 5,4 millones de euros. En este sentido, el nuevo presidente de PortCastelló, Rafa Simó, ya adelantó que solicitaría que la construcción del paso ferroviario también fuera financiada con fondos europeos.

Otra actuación que la Cámara incluirá en su lista son las obras en la N-232 entre la Masía la Torreta y Morella, valoradas en 21,7 millones de euros. A principios de este mes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dio a conocer que próximamente el BOE publicará la aprobación y sometimiento a información pública del proyecto de trazado.

La tercera actuación en materia vial es una que estuvo de actualidad hace años, pero que ahora parecía bastante aparcada: el desdoblamiento de la N-340 entre Benicàssim y Orpesa, a imagen de lo que se hizo en el norte de la provincia. La redacción del proyecto de construcción se licitó en su momento, en el 2007, pero la llegada de la crisis aparcó su realización. El coste de esta actuación es de 24,9 millones de euros.

Y como no podía ser de otra manera, también se va a solicitar a la Unión Europea que eche una mano para avanzar en la finalización del corredor mediterráneo. En lo referente a la provincia, se va a incluir la instalación del ancho internacional entre Castelló-Vandellós, dividida en dos tramos, de Castelló a Vinaròs y de allí a Vandellós. Ambas actuaciones suman 190 millones de euros, 95 cada una, según las cuentas de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.



Incertidumbre

Que estos proyectos se presenten, claro, no quiere decir que vayan a resultar elegidos para ser financiados con el fondo de recuperación. De hecho, Miñes no tiene demasiadas esperanzas, no solo para los de Castellón, sino en general. «Soy muy pesimista; esto nos ha pillado sin tener los deberes hechos. El tema burocrático tampoco es sencillo. Muchas veces no sabes ni a qué conselleria te tienes que dirigir para hacer algo, debería haber ventanilla única», señala.

La relación de proyectos elegidos surge a partir de la reunión del representante de la Cámara con miembros de la Administración autonómica, como el jefe de demarcación de Carreteras. «Hay proyectos interesantes que no estaban lo suficientemente maduros. Además la UE es muy dura con los requisitos: tienen en cuenta criterios de viabilidad, de rendimiento social, a cuánta población van a dar cobertura...», dice Miñes.

Los plazos marcados por la institución europea son la recepción de los proyectos durante las próximas semanas y que hasta abril del año que viene se alargue el proceso de selección de los mismos.

Hay que recordar que el Gobierno central no contará con los 140.000 millones de euros de una vez, sino que se realizará la aportación en varios pagos.