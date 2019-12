Amparo Marco: "Es el momento de culminar la ronda de circunvalación"

El Plan General, la culminación de la ronda, el turismo en la ciudad o el cambio de rumbo en las fiestas son algunos de los temas que aborda Amparo Marco, la alcaldesa de Castelló, durante la entrevista concedida a Loles García en La Panderola, el magacín de actualidad de Medi TV, la nueva televisión de la provincia.

--¿Qué significa exactamente gobernar para todos?

–Llegué al Ayuntamiento con los votos de aquellas personas que confiaron en el PSOE, porque es mi partido, pero una vez aquí después de un pacto, primero el del Grau y después el Acord de Fadrell, cuando uno llega al despacho tiene que entender que la ciudad está por encima de las siglas, por encima de ti y de tus ambiciones. Cuando entran determinadas propuestas a este despacho yo no pienso si es bueno o malo para mí ni para mi partido, yo pienso qué es bueno para la ciudad y qué no es bueno. Lo primero es ver qué es bueno para la ciudad de Castelló. Eso es gobernar para todos, no cerrarte a propuestas que puedan venir de otros partidos o de otras partes de la sociedad en la que tú no has estado involucrada.

--Se habla mucho del ejemplo que puede suponer el Botànic para formar nuevo Gobierno, pero también está el de Castelló.

–El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cogerá distintos ejemplos, el Botànic, el de Castelló... Pedro vino a Castelló en abril y comenzó su campaña electoral en la ciudad de Castelló, luego vino otra vez el día 7 de noviembre en el penúltimo día de campaña. Él tiene muy claro qué son los gobiernos de coalición y los ejemplos que damos gobiernos municipales y gobiernos autonómicos. Al final es una cuestión de la palabra, de poner encima de la mesa lo que nos acerca y no lo que nos diferencia y tener la normalidad democrática. No se trata de imponer nada, se trata de dialogar y si hay discrepancias se debaten, y si no está la libertad de cada uno vote lo que crea. Los gobiernos de coalición no son nada diferentes a lo que es la sociedad de Castelló, la sociedad valenciana, es la pluralidad democrática.

--¿En qué punto se encuentra el Plan General?

–Cuando entramos en el Ayuntamiento había un planteamiento urbanístico que tenía tres sentencias del Supremo. Nos podíamos enrocar como hizo el gobierno anterior o podíamos coger el problema y afrontarlo, y es lo que hicimos. Iniciar un nuevo plan urbanístico que es el diseño de una ciudad tan complicada como Castelló, con muchos intereses, mucho desarrollo, con un puerto que tiene una zona logística al lado de la intermodal, con barrios periféricos... supone mucho esfuerzo por parte de los técnicos, que han hecho un trabajo extraordinario durante estos años. Ahora estamos al final porque solo nos falta el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente. Cuando tengamos el informe, queremos tener seguridad jurídica para que la gente de Castelló pueda invertir y también para que otros inversores que vienen a Castelló sepan dónde invertir sin problemas posteriores. Es importante porque así se genera economía, se generan puestos de trabajo y estabilidad en las familias.

--¿Qué sucede con la culminación de la ronda?

–Es una de las reivindicaciones que tenemos con la Generalitat valenciana. Ahora es el momento de cerrar esa ronda. Llevamos 20 años sin cerrar una ronda que saca del centro los coches y la contaminación. Desde el primer momento nosotros hemos tenido preocupación por reducir la contaminación, por eso pedimos fondos europeos para incrementar el número de carriles bicis… trabajando para que los vecinos y vecinas tengan una ciudad agradable, saludable, construida para todos desde la perspectiva de género, no solo de hombres y mujeres, sino de grandes y pequeños, porque la ciudad es para todos.

--El edificio de Borrull...

–El edificio de Borrull fue una de las peticiones que hice al presidente de la Generalitat como alcaldesa. Tenemos una plaza con un edificio emblemático, que estaba cerrado desde el año 2004, y teníamos que ponerlo en valor. Se pasó por la junta de gobierno el proyecto técnico de hacer un edificio muy abierto a la ciudadanía, con servicios de la Generalitat y del Ayuntamiento, que tú vayas a ese edificio y puedas solucionar problemas de las dos administraciones sin hacer una ruta por la ciudad. Los técnicos están ahora valorando el convenio de financiación, quién pagará qué parte, y ahora estamos en esos plazos. Me gustaría que estuviera abierto lo antes posible porque también nos aligeraría de alquileres de otros edificios y supondría hacer más políticas en la ciudad de Castelló. Y una cosa que puse mucho interés es que haya una ludoteca, es decir, que puedas ir con tus hijos, los dejas allí, y hagas una gestión sin preocuparte, con unas personas que cuiden de tus hijos mientras tanto.

--Escala a Castelló está atrayendo a muchos turistas.

–Vamos a anclar el proyecto de Escala a Castelló, en el puerto, en la ciudad, un proyecto único a nivel internacional. La primera edición tuvo buena acogida, 75.000 visitantes a esos cuatro barcos y colaboración total y absoluta del resto de entes y administraciones. De hecho, en el reciente Foro España-Japón, al embajador japonés en España le enseñé lo que era Escala a Castelló y se quedó sorprendido, lo invité a que viniera en el 2020 y que viniera también en un barco japonés.

--Fiestas. ¿Cuál es el objetivo del nuevo planteamiento?

–La decisión se tomó por parte del patronato por mayoría de los miembros y eso también es democracia. La decisión la tomó la concejala de Fiestas, y yo creo que acertadamente, hablada con los técnicos del Ayuntamiento. Aquí no se toman las decisiones de una forma arbitraria, se consultan, se ven pros y contras, todo lo que sea bueno para Castelló. Dentro de ese tejemaneje de enmiendas o no enmiendas se decidió hacer una comisión de las fiestas del 75º aniversario, una cuestión específica, por la fecha puntual y extraordinaria y por el proceso de cambio de estatutos. Y también es bueno, y lo digo como lo pienso, que haya una comisión que sea más amplia que el món de la festa, si queremos que tenga éxito el 75 aniversario y que sea internacional y dé un salto, creo que muy importante implicar a la sociedad de Castelló y no solo al món de la festa. Es bueno escuchar a la gente.