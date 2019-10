El I Foro del Agua de Castellón aborda los retos del futuro en la gestión del agua

“Sin agua no hay vida y no hay futuro en la sociedad”. Lo ha dicho Enrique Gimeno, presidente del Grupo Gimeno Facsa, en el I Foro del Agua de Castellón que se desarrolla este jueves en el Hotel Intur de la capital de la Plana. El director de ‘Mediterráneo’, José Luis Valencia, ha dado la bienvenida a los presentes en una jornada a la que no ha faltado la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco.

Marco, en la misma línea que Gimeno, ha destacado la “apuesta por la sostenibilidad del agua” en su ponencia, al tiempo que ha subrayado la adaptación de la Agenda Urbana del 2030 a esta prioridad. La primera edil subraya que el Ayuntamiento “ha invertido más de cinco millones de euros en infraestructuras contra las inundaciones”, una dotación que ha obtenido los resultados previstos: “En el 2018 no tuvimos problemas de inundabilidad en Castelló”.

Tras las palabras de Amparo Marco se ha dado paso a la conferencia de Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politécnica de Valencia, mientras que en la rueda de prensa posterior, moderada y presentada por José Luis Valencia, participan también Manuel Aldeguer, director general del agua de la Generalitat, el diputado Ignasi García, el teniente de alcalde Fernando Navarro, el director general de Facsa, José Claramonte, y el catedrático Enrique Cabrera. Por último intervendrá el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (imagen inferior), que participará así en una jornada organizada por el Periódico Mediterráneo y Facsa.