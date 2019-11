'La Panderola' de Medi TV invita a convertir una poesía en canción

El programa La Panderola de MEDI TV ha comenzado esta semana un espacio dedicado a promocionar el talento de nuestra provincia. ‘El reto de la poesía’ consiste en componer la música y cantar el poema escrito por Josequín Cantavella, colaborador del programa y poeta existencialista, con el fin de dar visibilidad a músicos y poetas. “De estas alianzas pueden salir grandes proyectos”, puntualiza Loles García, directora del magazine. El reto de esta semana le fue lanzado al burrianero Fernando Redondo, artista multidisciplinar, compositor, músico y actor.

El poema de Josequín Cantavella es el siguiente

Miénteme y hazlo bonito

que me crea una verdad disimulada

miénteme aunque sea poquito

que imagino una estela con destino

no me mientas por capricho

pues todo lo que uno cree

acrecienta el ánimo más de lo debido

miénteme con cariño

seré entonces más querido

miénteme sin sentido

y adornaré mi vida de entredichos

hazlo ya por el temor que noto al querer vivirlo

miedo de poder ser testigo

de una mentira de amor

De una atroz desidia

miénteme si quieres

y seré paisaje de Arenas y atardeceres