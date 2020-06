Love Piropo, la firma que viste a las famosas de España desde Almassora

Fuera de las fronteras de Castellón son pocos los que no conocen los azulejos o naranjas de la provincia, pero gracias a emprendedores como Yolanda Bertrán también se están popularizando otro tipo de productos como en este caso los vestidos de la diseñadora y gerente de Love Piropo. Entre las convencidas por los diseños de esta empresaria oriunda en Almassora y afincada en Benicàssim se encuentran personajes de la talla de Rosario Flores, Eugenia Martínez de Irujo, Carmen Lomana, Eva González, Gema López o Samantha Vallejo-Nágera, que no dudan a la hora de lucir estos modelos inspirados en raíces mediterráneas y en la India, país que visita nuestra protagonista con asiduidad.

Después de superar los no pocos obstáculos propios de la actual pandemia del coronavirus, Yolanda Bertrán ha podido por fin sacar a la luz la nueva colección de sus diseños y la expectación ha sido máxima desde el primer día. “Vendemos mucho en España, Francia y Portugal, pero también tenemos clientas en Estados Unidos, Alemania o Italia”, confirma la almassorina, que define a su marca, que cumple una década, de la siguiente forma: “El estilo de la marca es bohemio contemporáneo, muy veraniego, con mucho colorido y muy reconocible. Tengo vestidos largos, cortos, en resumen ropa de mujer siempre muy femenina porque lo más importante para mí es que se sientan guapas, ese es mi punto fuerte, realzar a la mujer con sencillez”.

La empresaria y diseñadora es una apasionada del mundo de la moda desde que tiene uso de razón, por lo que se siente afortunada de haber hecho realidad su sueño de crear sus propios diseños. “Siempre me ha encantado este mundo. Después de estudiar Administración de Empresas en València me fui a Madrid para estudiar dos años de Diseño y Moda, compaginando mis estudios con trabajos como diseñadora o estilista en revistas y publicidad. También creé una marca de faldas donde diseñaba, confeccionaba y vendía, pero es en Love Piropo donde he evolucionado e impreso mi sello personal”.

Incide Yolanda Bertrán en que sus principales influencias son el mar Mediterráneo -“al margen de donde nací y vivo, también residí unos años en Formentera”-, y la India: “Voy allí todos los años unos cinco meses y me apasionan sus telas, estampados, colores…”. No oculta también una inspiración 'setentera' e ibicenca, “pero con ropa actualizada”. Cada año presenta sobre el mes de febrero una nueva colección que en este 2020 se ha visto obligado a posponer, aunque ya se puede ver en su tienda. De hecho este mismo viernes presentó unas más que atractivas rebajas en sus prendas.

Sobre su relación con buena parte de la farándula española, no oculta Yolanda Bertrán que mantiene “una buena relación con Rosario Flores y su familia. He estado en su casa, de concierto con ella y tenemos un punto muy chulo. Recuerdo que siempre había querido vestirla y estoy muy contenta de que le gusten mis diseños”. Al margen de Rosario, por Love Piropo también apuestan figuras conocidas como Mariola Orellana, esposa de Antonio Carmona (Ketama), Eugenia Martínez de Irujo, Eugenia Osoborne (hija de Bertín Osborne), Carmen Lomana, Eva González, la actriz Marta Hazas, la presentadora Gema López, Samantha Vallejo-Nágera… Casi nada. De Almassora, al mundo.