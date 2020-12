El ocio nocturno en Castellón podría estar reabierto el 9 de diciembre

El ocio nocturno de la Comunitat retomará su actividad económica en los próximos días y podría reabrir sus puertas hacia el 9 de diciembre, si se cierra el principio de acuerdo al que ha llegado hoy con la Generalitat. La reapertura sería de estos establecimientos de hostelería, fundamentalmente discotecas y bares de copas, sería en las mismas condiciones de aforo y horarios que los bares y restaurantes.

Tras la reunión de Emergencias y Turismo con los representantes de este colectivo, el departamento dependiente de la Conselleria de Justicia se ha dado un plazo de entre 24 y 48 horas para dar forma al decreto que regulará la reapertura del ocio nocturno y que deberá ser aprobado por el pleno del Consell.

No obstante, este decreto se presentará a los miembros del sector del ocio nocturno valenciano, en el término de las negociaciones que están en activo en estos momentos, para que le den el visto bueno definitivo y comprueben que se ha solventado la principal discrepancia entre las dos partes, consistente en la exigencia del sector de que se supriman las trabas burocráticas para la reapertura de unos locales que en algunos casos llevan cerrados nueve meses. Desde la Asamblea del colectivo consideran que "la crisis del ocio nocturno no está resuelta" porque "el acuerdo no está cerrado" pese a que "la negociación por fin se esté planteando en términos económicos y de seguridad jurídica".

Responsables del sector muestran ciertas reticencias a celebrar la reapertura hasta que no puedan revisar el documento planteado por la Generalitat y ver que cumple con sus exigencias. La Asamblea ha recordado, en un comunicado, que "cada día se producen 150 despidos como consecuencia de la quiebra de 16 locales de ocio cada 24 horas" y que "ha quedado claro que no se trata de un problema sanitario". Así, destacan que las negociaciones no buscan "recuperar la actividad del ocio nocturno como tal", es decir con pistas de baile, entre otras. "Se trata de salvar pymes que llevan "meses cerradas" desarrollando su actividad como servicios de hostelería. Aseguran, eso sí, "que la solución al conflicto está más cerca" pero reclaman una reapertura inmediata.