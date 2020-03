Los padres piden más plazas en centros de día para alumnos tras la educación especial

La Plataforma de la Dependencia de Castelló ha trasladado el drama que afecta a los alumnos de los centros de educación especial (CEE) una vez finaliza la edad máxima de escolarización obligatoria, situada en 21 y 24 años. Según señala su portavoz, Carme Santamaría, una vez termina esa etapa, «las salidas son un centro de día u ocupacional», competencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. «No hay suficientes plazas que garanticen que todo el alumnado que abandona el centro vaya a tener vacante, con lo que nos encontramos con familias que, después de los 21 años con el hijo escolarizado, han de dejarlo en casa, con el trastorno que esto puede suponer para la familia y el propio alumno, que perderá todas las destrezas, habilidades, estimulación... Todo el esfuerzo y recursos que han invertido en ellos durante tantos años», lamenta.

Ana Borrás vive con angustia esta situación. Su hijo estudia en el CEE de Castelló. Cumple los 21 en agosto, lo que significa que en septiembre no seguirá allí, ya que no puede cursar un ciclo de cualificación profesional, que le permitiría seguir hasta los 24. «Tiene que salir del colegio», señala. No cumple los requisitos para ir a una residencia ni tampoco a un centro ocupacional.

CENTRO DE DÍA / «Tenemos que ir a la opción directamente de un centro de día», añade. Ahí es donde comienza la odisea. El siguiente trámite son los informes del colegio sobre su situación y necesidades para, a través del asistente social, pedir un centro de día. «La asistente social no te dice ni en cuánto tiempo se puede tramitar, si habrá plaza o no... Yo lo tramité en enero. Sabemos que está todo colapsado, porque hablas con padres y hay niños que aún no han entrado o están en un centro ocupacional», dice.

Ana Borrás opina que «lo ideal sería que pudiera prolongar su estancia en el colegio, porque ya tiene a sus amigos y se conocen todos. No sabemos cómo se lo tomará. Los cambios siempre se notan», agrega. «Una de las cosas que más me preocupa es que cuando te dan plaza, si está escolarizado, es de hoy para mañana, no puedes esperar a que acabe el colegio. Y encima la plaza tiene que ser adecuada a sus necesidades. Los padres tenemos que velar por los hijos», expresa.

Desde la Plataforma han propuesto una reunión a la Conselleria de Mónica Oltra con el resto de plataformas y entidades de la mesa técnica de dependencia para abordar el tema de plazas.