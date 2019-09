Puig pide responsabilidad mientras Oltra no baja el tono en las críticas contra Sánchez

Los duros ataques del fin de semana de Compromís al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la reacción de los socialistas contra la cúpula de la coalición se han quedado solo en escalada verbal. Tras la tormenta ayer salió el sol y el president de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, coincidieron en el acto del inicio de curso en el colegio 103 de València con normalidad.

Ayer el discurso que el Botànic quería hacer llegar era el de la reversión de los barracones escolares con el colegio de València como emblema. No cabían guerras internas. Pero las palabras de Marzà en las que llamó desleal a Sánchez en una entrevista en Mediterráneo en la que añadió que a los valencianos les va peor que con el PP y Oltra señalara en otra entrevista al digital valenciaplaza que si Sánchez no consigue ahora la investidura no debería volver a presentarse, han molestado mucho a los socialistas.

Preguntado ayer el president por las palabras de Marzà y Oltra, Puig respondió que forman parte del ámbito partidista y que cada uno puede tener su opinión, aunque el jefe del Consell añadió que él no iba a participar en lo que denominó «escalada verbal». «Cada uno es responsable de sus palabras», sostuvo Puig.

DEMAGOGIA // En ese encuentro con diputados, según las fuentes, Puig habló de la importancia de la responsabilidad en política y de que, ante la posibilidad de una repetición de las elecciones generales, la situación puede complicarse y porque hay una tendencia a exagerar las diferencias. Pero también dijo que los socialistas no abonan la confrontación y el frentismo y que como primer partido del Consell asumirá la responsabilidad, que no está reñida con la reivindicación. Sin responsabilidad la reivindicación es solo demagogia, señaló y, aunque el president no citó explíticamente al socio Compromís, muchos de los presentes entendieron que ese era el contexto tras los ataques del fin de semana.

Pero desde Compromís no se rebajó ayer el tono. El conseller Vicent Marzà insistió por la mañana en una entrevista en À Punt en que el Gobierno de Sánchez está jugando con los derechos de los valencianos al retener el dinero que le corresponde a la Generalitat valenciana por lo que considera tacticismo electoral.

INVESTIDURA // Del mismo modo, Oltra reiteró ayer que si el presidente del Gobierno no es capaz de sacar adelante la investidura «no debería volver a presentarse». La vicepresidenta añadió que la ciudadanía ya votó el 28 de abril y dijo muy claramente qué quería, y si Pedro Sánchez «no es capaz de sacar adelante una investidura en la que la voluntad política y la mayoría parlamentaria da los números, no debería de volverse a presentar», remató.H