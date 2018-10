¿Tienes planes para este puente en Castellón? Te contamos algunos

Un puente para todos los gustos, para recorrerse la provincia de norte a sur, de este a oeste, con propuestas en muchos municipios, para todos los gustos y sin rascarse el bolsillo.

CASTELLÓN

Alto turismo ‘gastro’ con Berasategui en Castellón

La Diputación de Castellón programa más de una decena de actividades este fin de semana como parte de la I Feria de Turismo Gastronómico Castelló Ruta de Sabor que tendrá lugar en la plaza Las Aulas y sus inmediaciones. En ella se pondrán en valor distintos productos gastronómicos autóctonos y las experiencias vinculadas al turismo gastronómico provincial a través de distintas muestras de producto, showcookings a cargo de cocineros castellonenses, charlas de la mano de expertos nutricionistas y productores, además de talleres infantiles junto con los profesionales del Gremi de Forners de Castelló.

Uno de los atractivos es la presencia del chef ocho estrellas Michelin Martín Berasategui, que participará en la apertura, el sábado a las 12.00 horas; y las exhibiciones de coctelería del bartender Yerai Monforte.

Dónde: Plaza de las Aulas.

Cuándo: Sábado y domingo, de 10.00 a 21.00 horas.

Libros de ocasión en Santa Clara

37ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con 12 libreros y más de 50.000 ejemplares entre antigüedades, ediciones de valor histórico y títulos asequibles.

Dónde: Plaza Santa Clara.

Cuándo: De jueves al día 18.

El Reclam arranca en seis municipios

Ocho funciones en seis municipios del Reclam del viernes (Emportats, en la UJI) al domingo (La gallina dels ous d’or, en Vinaròs; y Amigoo de la Vall), con sesión el sábado en Betxí (La Maria no té por), Castellón (con Who is me, Pasolini) y Vinaròs (Improvisa, tío!).

ALMASSORA

Almassora se va de pinchos y vinos

La II Fira del Pinxo y el Vi de Almassora aprovechará el puente de Tots Sants para promocionar el buen hacer de los hosteleros locales todo el fin de semana.

Dónde: Plaza Pere Cornell.

Cuándo: De viernes a domingo.

ALCALÀ DE XIVERT

Desde Japón, arte y cultura del bonsái

Congreso Internacional de Arte y Cultura del Bonsái Sakka Ten en Alcalà, con demostraciones, como las de los maestros Minoru Akiyama y Tomio Yamanda.

Dónde: Espai d’Oci.

Cuándo: De viernes a domingo.

MASCARELL

Regreso a la Edad Media en el recinto amurallado de Mascarell

Caballeros, doncellas, música de juglares y trovadores, combates cuerpo a cuerpo entre caballeros, exhibiciones de elementos de tortura, tabernas al más puro estilo medieval... Mascarell regresa a la Edad Media con su tradicional feria, con bufones, zancudos, caballerizas y actividades para toda la familia.

Dónde: Centro urbano.

Cuándo: Del viernes (17.00) a domingo (22.00 horas).

BENLLOC

Fiesta del vino con la música de Kepa Junquera en la Viniterrània

El Festival Viniterrània de Benlloc acogerá del 2 al 4 de noviembre actuaciones de humor, danza, seis muixerangues y conciertos como el de Kepa Junkera, Punxem la Bota! y Ramonets, con los monólogos de Xavi Castillo, en una programación que se enlazará con la Verema, con el espectáculo Be wine my friend.

Dónde: Plaza de la Iglesia y plaza Sant Antoni.

Cuándo: Sábado y domingo.

MORELLA

Trobada de dimonis en Morella con correfocs y talleres de fuego

Trobada de dimonis en Morella este sábado con la presencia de diversas asociaciones, en una jornada única con talleres infantiles de pintacaras en el Ayuntamiento, de bocanadas de fuego en la plaza, un pasacalles de las asociaciones participantes, que citarán a unos 250 dimonis, y un concierto final de Triband en el Espai Firal.

Dónde: Núcleo urbano.

Cuándo: Sábado (16.30 a 00.00).

VILA-REAL

Vinilos y DJ para la Feria del Disco

Amigos del Disco llenará de vinilos Vila-real el domingo en la Feria del Disco, con sesiones de los DJ Togoth, Joan Mojo y Andreu Vicent y DJ Crispel.

Dónde: Espai Jove.

Cuándo: Domingo 4.

TÍRIG

Visitas guiadas a la Valltorta rupestre

Tírig ofrece visitas guiadas en familia desde el Museu de la Valltorta a los abrigos de pinturas rupestres, patrimonio de la Humanidad; y al Museo Puig Roda.

Dónde: Museu de la Valltorta.

Cuándo: De jueves a domingo.

L’ALCORA

Xarançaina despide el Ultrasons 2018

El Colossal de Xarançaina, con más de 30 intérpretes que darán forma a versiones sinfónicas de piezas de dolçaina, despide la novena edición del Ultrasons.



Dónde: Auditori Caixa Rural.

Cuándo: Sábado (19.00 horas).