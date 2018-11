Los vaqueros, una prenda imprescindible en el invierno de Castellón, por @Inatrendytown

Mientras en el resto de España la temporada de esquí y de sofá, peli y manta se ha instalado, parece que en Castellón nos libramos por el momento del frío (que no de las lluvias, que vendrán a partir de este miércoles), pues de las heladas y de la nieve siempre nos libramos.

Cuando hablamos del invierno y la nueva temporada siempre pensamos en las nuevas tendencias en la moda, por lo menos en nuestro caso que amamos el cambio de armario y vaciarlo de prendas que ya no llevaremos, para sustituirlas por otras nuevas. Este cambio siempre supone deshacerse de algunas prendas que no deberíamos, porque siempre vuelven a resurgir otras temporadas, pero la que sin dudarlo nunca nos abandonará, es el vaquero o los jeans en todas sus variantes.

Aunque muchos piensan que es un tejido más para diario o incluso para trabajar, como en sus orígenes, el denim es un básico de armario que a veces se ha trasladado a todo el outfit, en camisas, chaquetas, incluso complementos.

Para no sobrepasar la línea roja innovando sin tener claro si nos sienta bien un estilo determinado o silueta concreta, a veces es mejor verlo en imágenes combinando de diferente forma unos jeans de distintos tipos, desde boyfriend o estilo masculino más holgado, pasando por los pitillo de cintura baja, hasta los mum jeans que en los 80-90 nos embaucaron y ya no solo llevan nuestras madres.

Esperamos que adaptéis cada estilo, color o forma a vuestros looks, para opciones más sporty o deportivas en ocasiones informales, o para eventos más formales con unos tacones o botines para estilizarnos.