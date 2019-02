Formatos XXL y nuevos usos de la cerámica marcan tendencia en feria

El sector azulejero ha dado un paso más en esta edición de Cevisama y ha redoblado su apuesta por una serie de tendencias que ya se intuían pero que en la feria valenciana, que hoy cerrará sus puertas tras una semana de gran actividad, han tomado nuevas dimensiones. Mención especial merecen los formatos XXL y una evolución hacia la personalización que ya hace posible encontrar cerámica en rincones de la casa en los que hasta hace apenas unos años era del todo impensable.

No es casualidad que sea precisamente este año cuando Cevisama ha apostado por un pabellón específicamente destinado al canal contract. Pero las colecciones que recuperan la nobleza de la cerámica y que van muy en la línea de generar espacios domésticos confortables se han podido ver no solo en esta zona, sino en todo el recinto. Los arquitectos, interioristas, diseñadores y promotores de proyectos que se hayan acercado a la feria habrán comprobado, como resumió el presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro, el «salto de la industria a nivel de diseño y calidad».

TODOS LOS IDIOMAS

El certamen siguió ayer con su actividad frenética y hablando todos los idiomas habidos y por haber. Destacó el francés de los clientes del país vecino y de otros destinos del norte de África, o el inglés con acento americano de los ocho distribuidores premiados por Ivace y Ascer, que no se cansaron de visitar estands y de conocer unas novedades con las que el Tile of Spain confía en seguir cruzando el Atlántico. Todo ello, sin olvidar a unos rusos que vuelven a estar presentes aunque más comedidos en las compras que hace unos años.

Todos ellos conocieron de primera mano las últimas tendencias, que pasan por piezas XXL como la colección Moma Antracita de Grespania, de 1200x3600 milímetros y de solo 5,6 milímetros de espesor. Esta apuesta por lo grande no está reñida con un renovado interés por los elementos decorativos, tal y como evidenciaron Lutzia Ortiz y Pepa Casado en la presentación del informe Tendencias Cerámicas 2019/20, elaborado por el Observatorio de Tendencias del Hábitat. Asimismo, en feria también ha quedado patente que, como sostuvieron estas dos expertas, ya es posible aprovechar los grandes formatos y la obsesión por la personalización para encontrar planchas cerámicas en puertas, encimeras y demás elementos del mobiliario.

REPERTORIOS ACTUALIZADOS

En cuanto a los diseños de las piezas, se observa una voluntad de revisitar algunos repertorios de las baldosas clásicas, con una vuelta actualizada y modernizada de los hidraulicos y los dibujos geométricos que convierten a suelos y paredes en elementos decorativos por sí mismos. Ejemplo de ello es la tendencia que Ortiz y Casado han dado en llamar Soft Heritage, que entiende la casa como un refugio y que, por ello, apuesta por espacios cálidos y agradables, «capaces de conectar con la memoria y el arraigo con diseños limpios».

En otro extremo, y más enfocado a proyectos de tipo contract, estas especialistas observan una redefinición del concepto de lujo que apuesta por la utilización de muchas tipologías de piedra natural o por la combinación de diferentes tipos de madera y que lleva la idea del recubrimiento como sinónimo de decoración a la máxima expresión. El gusto por los tonos oscuros no es tanto una voluntad de crear interiores lúgubres como de jugar con las luces y las sombras.

Otro de los retos del azulejo, y cuya resolución será clave en la competencia con materiales sustitutivos, es la mejora de la colocación. El cliente premium, al que de forma creciente se dirige un sector que se ha volcado en la producción just in time que caracteriza a la industria 4.0, exige que la sustitución de baldosas no sea un problema, cara a facilitar unas reformas cada vez menos espaciadas en el tiempo. En este sentido, la presente edición de Cevisama ha sido también la de la presentación de modelos cerámicos mucho más ligeros y manejables.