Los 'artistazos' que no te puedes perder este viernes en el Arenal

Después de darlo todo el primer día oficial del Arenal Sound y disfrutar con los 'conciertazos' del jueves, el viernes no se va a quedar atrás. Hoy, los escenarios se llenarán de famosos artistas internacionales que prometen dar un espectáculo que se quedará grabado en las retinas de todos y cada uno de los ‘sounders’. La fiesta está más que asegurada para este inicio de un fin de semana inolvidable.

Te presentamos una selección de lo que te espera hoy viernes desde la apertura del recinto hasta el cierre y que no te puedes perder.

Ryaden

El cantante de rap y pop-rap hará cantar a pleno pulmón sus letras. Rayden viene a Burriana con la intención de llenar de poesía el Desperados Stage desde las 19.30 hasta las 21.00 horas y recordarnos que “los ojos son de quien te los hace brillar”. En este caso, serán de él.

Dorian

Los padres del indie en español, Dorian. Uno de los grupos más conocidos en la provincia, y que regresa al Arenal para volver a hacer vibrar a los presentes ‘Hasta Que Caiga el Sol’. El Desperados Stage será su ‘Isla’ de 21.40 a 22.55.

Fangoria

Desde la movida madrileña, Alaska y Nacho Canut aterrizan en Burriana para hacer algo ‘Espectacular’. Un concierto esperadísimo por todos los ‘fans’ de lo que ya se considera un clásico de la música española. Su ‘Fiesta en el Infierno’ será en el Desperados Stage a partir de las 00.05 horas.

Nancys Rubias

De la mano de Alaska no podía faltar Mario y su ejército de Nancys. Los extravagantes artistas estarán a partir de 1.20 en el Negrita Stage vestidos para la ocasión con sus ‘Peluquitas’ y con su grito de guerra: ‘Me encanta (I love It)’. ¡No te los puedes perder!

Pignoise

‘Y quiero olvidar todo y empezar de cero, y tengo una canción y muy poco dinero…’ ¿Quién no ha cantado alguna vez estos versos? ¿Te imaginas gritando esa letra con ellos en directo? Increíble, ¿eh? Pues este viernes estarán en el Negrita Stage a partir de las 22.55 horas. Sería todo un ‘delito’ no ir.

Anitta

La cantante brasileña que lo está rompiendo. Estamos seguros de que Anitta subirá la temperatura de todo el recinto de conciertos, no solo del Desperados Stage, con su ‘Banana” y que el calor se prolongará todo lo que quede de noche, no solo desde las 02.20 hasta las 03.30 horas.

Martin Garrix

Una traca final digna del Arenal Sound, Martin Garrix, uno de los djs con más seguidores de la historia hará saltar como si no hubiera un mañana a todos los ‘sounders’ al ritmo de ‘In The Name of Love’ y ‘Animals’ , entre otros temazos.