Los sounders ya están aquí

Los primeros sounders ya están en Burriana. Llegaron al mediodía de ayer, y en su mayoría fueron jóvenes que habían alquilado un apartamento para esta semana. Otros, sin embargo, tomaron la decisión de acudir ya a la capital de la Plana Baixa, a pesar de que se van a alojar en el cámping y esta instalación no se abrirá hasta mañana.

Entre las cosas que hicieron ayer estos primeros asistentes al décimo aniversario del festival estuvo la visita al supermercado en busca de bebida y comida, para llenar la nevera y acudir a la playa. Su juventud y la lengua en la que se expresaban --el castellano-- les delataba entre los pasillos de la tienda.

Si bien la presencia de público fue testimonial, a partir de hoy se espera una llegada ya importante de personas. Y es que los más madrugadores quieren entrar pronto a las zonas de acampada para ocupar una buena zona. O lo que es lo mismo, tener un lugar cómodo para dormir y con el mayor tiempo posible de sombra.

Hora punta

A última hora de esta tarde se contarán ya por miles los jóvenes que estarán sentados en los accesos para pasar la noche, a la espera de que ya de madrugada se abran las puertas de los cámpings y comiencen las acreditaciones. Aún con todo, será mañana cuando ocurra la llegada masiva de sounders. A los que vendrán en vehículos particulares se sumarán los de los cerca de 200 autobuses desplazados desde todos los puntos de la península.

Estos vehículos llegarán de manera escalonada y dejarán a los jóvenes en las proximidades de las áreas de acampada para que puedan directamente dirigirse a los puntos de acreditaciones.

Como ya es tendencia en el Arenal Sound, en esta edición se agotaron todos los abonos con muchos meses de antelación. En este 2019, el primer día en el que salieron a la venta, con un total de 50.000 pases para seis días de fiesta, conciertos y playa. Además, lo hicieron a ciegas, puesto que cuando hicieron el desembolso no se conocía ni uno solo de los artistas que van actuar.

Con el paso de las semanas, el equipo organizador detalló las figuras del cartel. Martin Garrix, Lola Índigo, 30 Seconds to Mars, Don Diablo, Farruko, Anitta, Oliver Helders, Karol G., C. Tangana, Morat, Beret, Iván Ferreiro, Dorian, Fangoria o La Pegatina son los nombres más conocidos. Además de estos conciertos de jueves a domingo, habrá actuaciones en el entorno del Beach Club, con Cupido, Juancho Marqués, Fernandocosta y The Zombie Kids.