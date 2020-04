Bares y restaurantes reclaman espacio extra para sus terrazas en Castellón

Bares y restaurantes de Castellón, ahogados ahora por el cierre al público debido al coronavirus, han presentado a los principales ayuntamientos turísticos de la provincia, por registro electrónico, una batería de medidas para conseguir espacio extra para sus terrazas al aire libre. También la autorización de nuevas zonas para ocupar la vía pública, bonificación de tasas y alargar su horario aplicando el especial de verano durante más meses al año. Más terrazeo para intentar que la apertura sea rentable, cuando llegue el momento.

En definitiva, los hosteleros de Castellón quieren estar preparados y poder ampliar su aforo, que en el interior de los locales será más restringido a tenor de la distancia de seguridad que deberán aplicar entre comensales. A la espera de la reapertura, que el sector espera como agua de mayo para «principios de junio», pero que está por decidir, piden cooperación a los consistorios. El responsable del área de Restauración de Ashotur, Rubén López Vera, incide en que «son momentos malos, y más en una zona turística que depende de la temporada», y por ello son cruciales las propuestas que plantean desde interior a costa para aplicar el estatus especial de la temporada turística de verano «hasta final de año», indica.

En concreto, reivindican ampliar la superficie de las terrazas autorizadas garantizando el tránsito de las personas; y en locales que no tenían terraza, permitir mesas y sillas frente a su fachada y edificios colindantes, pudiendo ocupar parte de acera o, si no fuera posible, instalarlas a ambos lados de la entrada o en las plazas de aparcamiento cercanas."Se trata de buscar huecos, siempre que se pueda y no obstaculice el paso de peatones. Ahora mismo, hay localidades que sí permiten utilizar tarimas en zonas de aparcamiento para colocar mesas y sillas de los establecimientos; pero en otras no se autoriza", indicaron.

Otra propuesta es ampliar la temporada de terrazas y recuperar sus horarios de actividad, especialmente en las zonas acústicamente saturadas. Ello implicaría, por ejemplo, abrir una hora más, como en verano, hasta final de año, matizan desde el sector.

Ashotur solicita autorización excepcional para la ocupación de la vía pública, en aquellos ayuntamientos donde no exista la ordenanza, y la renuncia temporal de los consistorios a cobrar tasas de terrazas u ocupación de vía pública durante el 2020. El documento se ha hecho llegar a ayuntamientos de costa e interior, desde Orpesa o Benicàssim a Montanejos o Betxí.

Empresarios turísticos exigen a Oltra dimitir por unas declaraciones «irresponsables»

Por otro lado, la asociación hostelera autonómica Hosbec --con representación en Castellón de Altur-Hosbec--, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por la «irresponsabilidad» y «miseria política inaudita» de sus declaraciones. Oltra abogó por repensar el modelo turístico de masas, que «reporta muchos beneficios a unos pocos, pero luego arrastra fenómenos como las ‘kellys’, a las que maltrata salarialmente y en condiciones de trabajo». Hosbec sí valora la «buena gestión» de Ximo Puig y Francesc Colomer para el turismo.