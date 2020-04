Boris Johnson, ingresado por coronavirus, ha recibido oxígeno esta noche

El primer ministro, Boris Johnson, ha pasado la noche hospitalizado a causa del coronavirus. De acuerdo con el diario 'The Times', el primer ministro fue conducido el domingo a las ocho de la noche al hospital de St Thomas, a pocos metros de la residencia oficial de Downing el Street, y le fue suministrado oxígeno. Johnson, de 55 años, no precisó de ambulancia y en su entorno se insiste en que no se trató de un ingreso de urgencia. Su médico quería que fuera sometido a exámenes por la persistencia de los síntomas del coronavirus, como medida de precaución, al seguir sufriendo de fiebre, y fuerte tos, días después de haber dado positivo por covid-19.

"Por consejo de su médico, el primer ministro ha sido ingresado esta noche en un hospital para realizarle pruebas. Es un paso preventivo puesto que el primer ministro continúa teniendo síntomas de coronavirus diez días después de haber dado positivo al test", señalaba el comunicado hecho público por sus portavoces. La última vez que Johnson apareció en público, muy brevemente, fue el jueves a la puerta de Downing Street, aplaudiendo al personal sanitario. Desde su confinamiento ha venido lanzado mensajes al país en tres videos, en los que presentaba bastante mal aspecto. En el del pasado viernes, Johnson manifestó que se encontraba mejor , auqnue seguía teniendo fiebre.

Al frente del Gobierno

Johnson continúa oficialmente al frente del Gobierno y de la lucha contra la epidemia. En caso de que su salud empeore le sustituirá temporalmente en el cargo el actual ministro de Exteriores, Dominic Raab, que tiene previsto presidir hoy lunes el consejo contra el coronavirus con el resto del Gabinete.

El pasado 27 de marzo, el líder conservador dio positivo de covid-19 y desde entonces ha permanecido en aislamiento, aunque trabajando, en un piso situado en el número 11 de Downing Street. La forma en que Johnson y su equipo confrontó en un primer momento la epidemia buscando el contagio masivo de la población, para lograr una inmunidad colectiva, ha sido muy criticada. Cuando ya era demasiado tarde cambio de estrategia y empezó a tomar lentamente medidas para contener el avance del mal.

Contagio masivo en Downing Street

De lo que no cabe duda es que el experimento del contagio masivo ha funcionado entre quienes lo predicaban. Además de Johnson, han resultado contagiados, el ministro de Sanidad, el de Defensa y el de Escocia, así como el asesor médico del gobierno y el principal asesor del primer ministro. Incluso la novia de Johnson, Carrie Symonds, de 32 años, que está embarazada, resultó contagiada, aunque, después de pasar una semana enferma, está mejor, como ella misma ha contado.