Decenas de positivos se escapan del recuento oficial por falta de test en Castellón

La provincia de Castellón cuenta, oficialmente, con 1.089 infectados y suma 103 fallecidos por coronavirus. Pero estos datos presentan ciertas lagunas debido a la falta de pruebas diagnósticas que certifiquen que las decenas de personas que están en cuarentena al tener síntomas compatibles con la enfermedad están contagiadas.

Esta misma circunstancia ocurre con los fallecimientos, ya que solo se incluyen en el recuento oficial aquellas personas muertas a las que sí se les ha realizado el test, es decir, que estaban hospitalizadas, por tanto, como ya han alertado registros civiles de toda España, los números no cuadran. Incluso la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció días atrás que posiblemente no se tenga constancia de todas las muertes por coronavirus, aunque esperarán varios meses a que los números de defunciones lleguen a Salud Pública para realizar una evaluación que podría concluir con un incremento de los decesos.

A pesar de que han llegado casi 11.000 test rápidos a la provincia de Castellón de los cerca de 88.000 que el Gobierno remitió a la Conselleria de Sanidad y de que el Ministerio volvió ayer mismo a enviar otros 80.000 a la Comunitat, la falta de análisis diagnósticos sigue siendo el principal problema para conocer el flujo y el comportamiento del coronavirus en la sociedad castellonense. Estos test solo son para personal esencial, especialmente, sanitarios y trabajadores de residencias. Con los datos facilitados hasta ahora por la Conselleria se sabe que la zona sur de la provincia, que comprende el área de salud de la Plana, es la más afectada por el coronavirus.

Centros de salud

De todos modos, hay un dato que ayudaría a radiografiar el recorrido del virus, pero del que Sanidad, de momento, no dispone. Es el que hace referencia a cuántas consultas de atención primaria se están efectuando de seguimiento a personas que presentan síntomas compatibles con la enfermedad, a las cuales los médicos de cabecera de Castellón hacen un seguimiento telefónico pautado.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha cifrado en 900.000 el número de casos de covid-19 que han atendido en España, y que no han sido derivados en su mayoría a los hospitales. Por tanto, estos no aparecen en las estadísticas.

El objetivo del Gobierno con el estudio de seroprevalencia que llevará a cabo en 30.000 familias españolas de forma aleatoria es conocer cuántas personas han pasado ya la enfermedad y, por tanto, son inmunes. Un dato relevante a la hora de planificar la desescalada del confinamiento.